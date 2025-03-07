Трамп подписал указ о крипторезерве

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткойна. В него войдет криптовалюта, которой уже владеют США, сообщил бизнесмен Дэвид Сакс, назначенный «царем» искусственного интеллекта и криптовалют в Белом доме.

Предприниматель рассказал в соцсети X, что речь идет о биткойнах, которые были конфискованы у злоумышленников. Их сумма оценивается в 200 тыс. (по нынешнему курсу — $17 млрд), но подробный аудит никогда не проводился, отметил господин Сакс. Внесенные в резерв биткойны не подлежат продаже — «они будут храниться как средство сбережения».

Этим же указом господин Трамп установил запас цифровых активов США. Речь идет об активах, отличных от биткойнов и также конфискованных в ходе уголовного или гражданского судопроизводства, уточнил Дэвид Сакс.

В январе цена биткойна достигла рекордных $109,5 тыс. на фоне планов президента США пересмотреть политику в отношении криптовалют. Дональд Трамп поручил создать рабочую группу для разработки новых правил регулирования цифровых активов, а также изучения создания их нацрезерва. В группу вошли представители ключевых федеральных агентств США, в том числе Минфина, Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Биткойн ждет новостей».