Главу УК будут судить за возгорание жилого помещения в Энгельсе

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в отношении 51-летней жительницы Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, фигурантка, будучи главой управляющей компании по обслуживанию многоквартирных домов в Энгельсе, не распорядилась отремонтировать крышу. Тем самым квартиры в доме на ул. Дальняя р.п. Приволжский Энгельсского района остались незащищенными от протекания и подтопления.

В январе минувшего года в квартире на последнем этаже произошло возгорание жилого помещения. Причиной тому стало попадание влаги через кровлю в электрическую распределительную коробку.

В тот момент в квартире находилась 74-летняя женщина. Сотрудникам МЧС удалось спасти ее. Прокуратура направит уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Энгельсский районный суд на рассмотрение.

Павел Фролов