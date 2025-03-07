Товарооборот России и Китая упал на 7,1% в январе-феврале

Объем торговли между Россией и Китаем в январе-феврале 2025 года составил $34,68 млрд. Показатель упал на 7,1% год к году, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в Россию за два месяца уменьшился на 10,9%, до $14,95 млрд. Импорт из России в Китай сократился на 3,9%, до $19,73 млрд. Положительное сальдо России составило $4,78 млрд. За два месяца оно выросло на 41%.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году стал рекордным, достигнув $244,81 млрд. КНР за прошлый год нарастила экспорт в Россию на 4,1%. Объем торговли между странами в 2023 году достиг значения $240,11 млрд.