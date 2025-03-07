Из свежей почты

Света Черепанова, 16 лет, задержка моторного развития, требуется лечение. 228 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 23 тыс. руб.

С первых месяцев жизни дочка отставала в развитии: долго не держала голову, не улыбалась и не гулила, руки были сжаты в кулачки. Я возила ее на реабилитацию в разные клиники и санатории, постепенно мышечный тонус стал снижаться. Дочка начала держать голову, теперь она все понимает, но не говорит. Полгода назад Света прошла курс лечения в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, окрепла, уменьшился гиперкинез. Она крайне нуждается в продолжении лечения. Помогите его оплатить! Татьяна Черепанова, Владимирская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Светы тяжелые моторные нарушения. Лечение нужно продолжить — снизить спастику мышц, увеличить объем движений, активизировать развитие речи и мелкой моторики».

Таня Гамзина, 5 лет, расщелина верхней губы и нёба, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 204 540 руб.

Внимание! Цена лечения 430 540 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 26 тыс. руб.

У Тани тяжелый врожденный синдром, она перенесла уже четыре операции: хирурги устраняли расщелины нёба, провели пластику губы и носа. Дочка говорит гнусаво, у нее сужены челюсти, прикус нарушен. Ей необходимо ортодонтическое лечение, но стоит оно больших денег, поэтому я вынуждена просить помощи. Мария Гамзина, Рязанская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Тани синдром Ван дер Вуда, расщелина верхней губы, нёба, сужение зубных рядов, деформация зубоальвеолярных дуг. Требуется ортодонтическое лечение, которое подготовит девочку к костной пластике альвеолярного отростка».

Олег Мокеев, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется вертикализатор. 171 552 руб.

Внимание! Цена вертикализатора 284 085 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка — еще 10 тыс. руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 23 533 руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 29 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, не дышал, из-за нехватки кислорода сильно пострадал его мозг. Олег почти не видит, не слышит и не управляет своим телом. С помощью специальной терапии удалось снизить мышечную спастику. Сын в основном сидит в инвалидной коляске. У него уже развивается сколиоз, образовался подвывих тазобедренного сустава, начались боли в ноге. Врачи рекомендуют ему регулярно упражняться в вертикализаторе. Но купить его я не в силах: одна воспитываю сына. Марина Мокеева, Ивановская область

Эрготерапевт Ивановской областной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов, и инвалидов с детства «Солнечный круг» Татьяна Стецик: «У Олега детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Учитывая характер нарушений и степень тяжести заболевания, мальчику необходим вертикализатор с изолированным разведением ног "ЭкзоСтенд"».

Настя Гусева, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 214 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 38 тыс. руб.

В полтора года у Насти обнаружили врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Дочка регулярно проходила обследование, и появилась надежда, что дефект закрывается. Но прошлым летом УЗИ показало, что он увеличился. Доктора сказали, что состояние дочки ухудшается, закрыть дефект надо в ближайшее время. Насте рекомендована эндоваскулярная операция, но оплатить ее мы никак не можем. Ирина Гусева, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Насти дефект межпредсердной перегородки. Девочке требуется эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. После щадящей операции Настя быстро восстановится».

Почта за неделю 28.02.2025—06.03.2025

Получено писем — 63

Принято в работу — 45

Отправлено в Минздрав РФ — 1

Получено ответов из Минздрава РФ — 0