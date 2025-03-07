Подпольные миссионеры не дождались приговора

Суд вернул в прокуратуру дело в отношении преподавателей детской школы при международной религиозной организации «Сулейманджилар» в Санкт-Петербурге, которые обвинялись в истязании воспитанников. На скамье подсудимых оказались трое граждан Турции, Азербайджана и Таджикистана. Причем двое фигурантов почти сразу признали вину, однако недавно суд решил, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Само медресе было закрыто после визита силовиков весной прошлого года. Правоохранители утверждают, что объединение выступает за создание единого исламского государства «Великий Туран».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как выяснил «Ъ-СПб», Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга уголовное дело было возвращено прокурору или руководителю следственного органа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Как выяснил «Ъ-СПб», Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга уголовное дело было возвращено прокурору или руководителю следственного органа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как выяснил «Ъ-СПб», Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга было возвращено прокурору или руководителю следственного органа уголовное дело, по которому проходят трое иностранцев: Шарофиддин Рахматов из Таджикистана, Фазли Агаев из Азербайджана и турок Шабан Динчер. Им вменяют истязание четверых несовершеннолетних воспитанников (ч. 2. ст. 117 УК РФ) в действовавшем ранее образовательном центре при религиозной организации «Сулейманджилар», который располагался в арендованной квартире на Вознесенском проспекте. Подсудимые, по версии следствия, регулярно избивали и оскорбляли вверенных им на обучение детей

На опубликованных 30 мая 2023 года кадрах оперативной съемки задержания один из учеников показал силовикам спину, на которой виднелись следы, похожие на побои. «Эмиссаров», как их нарекли в ведомстве, начали допрашивать на месте. Под запись они подтвердили, что наказывали и били детей за непослушание. В частности, семинаристы получали удары ладонями по лицу и рукам. «Обучение проходило по системе "полного пансиона", с постоянным проживанием детей, в основном из семей мигрантов из стран СНГ, непосредственно в медресе»,— сообщили тогда в ФСБ России.

Вскоре обвиняемые были помещены в СИЗО. По информации объединенной пресс-службы городских судов, Шарофиддин Рахматов и Шабан Динчер вину во время заседания признали. Фазли Агаев в суде давать показания отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

За несколько дней до этого фигуранты были привлечены к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований российского законодательства (ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ). Следствие, обосновывая свое ходатайство о помещении иностранцев в изолятор, в том числе указало, что подсудимым был назначен штраф в 30 тыс. рублей с выдворением из страны, поэтому они могут быть депортированы и, соответственно, получат возможность скрыться.

Октябрьский райсуд начал рассматривать дело по существу 20 декабря 2023 года. Процесс длился больше года. Однако 17 февраля 2025 суд пришел к выводу, что обвинительное заключение составлено с нарушением УПК РФ.

В разговоре с «Ъ-СПб» один из адвокатов «эмиссаров» подтвердил данный факт, однако отказался дать развернутый комментарий, сославшись на то, что ему необходимо сперва посоветоваться с другими защитниками.

Как передает «Российское агентство правовой и судебной информации» (РАПСИ), во время процесса все трое отказались признавать вину, утверждая, что на кадрах запечатлены лишь похожие на них люди. В РАПСИ со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, пишут, что оперативники изъяли записи камеры видеонаблюдения с истязаниями.

По данным пресс-службы судов, обвиняемые прибыли в Россию в 2022 году по рабочей визе, выданной на год.

Религиозное объединение конфессиональной направленности турецкого религиозного течения «Сулейманджилар» в РФ не зарегистрировано. В ФСБ, в свою очередь, пояснили, что организация выступает за создание единого исламского государства «Великий Туран», которое включало бы в себя также мусульманские и тюркоязычные регионы России.

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что силовые структуры в данном случае действовали абсолютно обоснованно, добиваясь закрытия медресе, а возможно, и признания самого движения с его идеологией экстремистским. «Российское законодательство в настоящее время фактически исключает существование и активную деятельность нелегальных религиозных групп, а организаторы "Сулейманджилар" упорно создавали закрытое сообщество с опасными проповедями и образовательными практиками»,— подчеркнул эксперт.

При этом господин Лункин добавил, что в речах политиков понятие «Великий Туран» часто воспринимается как культурно-политический образ единства тюркских государств, среди которых много союзников России. «В этом смысле пантюркизм сложно однозначно признать экстремистской идеологией»,— резюмировал он.

В разговоре с «Ъ-СПб» журналист и правозащитник Максим Шевченко отметил, что «тюркская проблема», с одной стороны, преувеличена, а с другой стороны — является в большей степени «огромной недоработкой» российского руководства. «Вот по Турции вы найдете ученых, которые занимаются (углубленным изучением этой страны). А вот тех, кто занимается казахами или киргизами, вы не найдете. Поэтому вот это надо развивать, понимаете, а у нас вообще эта тема как будто табуирована, что, на мой взгляд, очень странно. Я-то как раз считаю, что именно Россия должна выступать инициатором такого культурного диалога тюркских народов, потому что именно у нас на Алтае находится исторический центр рождения тюркской цивилизации»,— заключил собеседник.

Андрей Кучеров