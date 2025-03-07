Подмосковным деревьям сулят возрождение

Московская областная дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий в регионе механизм компенсационного озеленения. Законы, по которым компании должны получать порубочные билеты и высаживать деревья вместо вырубленных, приняты, например, в Москве и Севастополе, но в Подмосковье их до сих пор не было. Проект принимается по требованию местной прокуратуры, где заметили, что темпы строительства в регионе продолжают нарастать, а разрешений на вырубку зелени застройщикам при этом не требуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

13-страничный законопроект «Об охране зеленых насаждений» внесен в Мособлдуму прокуратурой Московской области. Документ состоит из шести статей: в них определяется понятие компенсационного озеленения как «воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных», вводится необходимость компенсаций и получения разрешений на вырубку (порубочных билетов) в подмосковных органах власти. Оговаривается десять видов рубки, в том числе для строительства, в полосах отводов линейных объектов и санитарные. В проекте говорится, что при вырубке деревьев и кустарников обладатель разрешения на это должен высадить столько же равноценных зеленых насаждений либо больше — по площади, количеству и «ценности видового состава». Высадка должна вестись в месте вырубки, а при отсутствии места — на площадке, определенной властями. Наконец, допускается «возмещение компенсационной стоимости» гражданами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Ее методику предстоит утвердить подзаконными актами.

В пояснительной записке говорится, что в 2024 году администрации некоторых городов Подмосковья (например, Красногорска) приняли регламенты на вырубку зеленых насаждений, в которых порубочные билеты исключены из необходимого перечня документов для застройщиков. «Создается ситуация, при которой застройщик не несет обязанности по возмещению ущерба, причиненного вырубкой деревьев при проведении работ»,— говорится в записке.

Представитель областной прокуратуры Наталья Михлина напомнила на слушаниях в Мособлдуме, что регион выступает одним из российских лидеров «по темпам ввода жилья» и в этих условиях важно сохранять «экологическую составляющую» Подмосковья. В пояснительной записке говорится, что схожие законы действуют во многих регионах — например, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Для Подмосковья госпожа Михлина назвала документ новым, попросив его одобрить для «продолжения работы». У Мособлдумы возражений не было.

Отметим, в Москве с 1999 года действовал местный закон о защите зеленых насаждений, в котором оговаривалось компенсационное озеленение. В ноябре 2024 года взамен него был принят закон «Об охране и использовании зеленого фонда». В пояснительной записке к нему механизм компенсационной высадки назван устаревшим; во Всероссийском обществе охраны природы считали, что «в условиях ограниченной площади» города этот механизм приводит к тому, что «взамен полноценных деревьев высаживают саженцы либо компенсация не осуществляется вовсе» (см. “Ъ” от 14 ноября 2024 года). Новый механизм компенсационного озеленения в Москве предложено установить подзаконным актом.

Эксперт общественного совета при Рослесхозе Антон Хлынов говорит, что общественники в Подмосковье уже несколько лет назад предлагали принять подобный законопроект и он считает конструктивной инициативу прокуратуры о принятии «системных норм». Господин Хлынов приветствует, что документ закрепляет компенсационное озеленение как обязательное и устанавливает критерии: «Если вырубили что-то в Химках, то должны компенсировать там же, а не в Долгопрудном». Господин Хлынов сетует и на дефицит площадок в области для компенсационного озеленения, призывая выделять для этого участки и прописать такую возможность в законопроекте, таким образом «усилив» его.

Александр Воронов