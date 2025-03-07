Смольный омолодит эко

Смольный готовится приступить к первому этапу пятилетней программы модернизации природоохранного флота. В этом году планируется потратить около 130 млн рублей из городского бюджета в том числе на закупку десяти судов. Всего на обновление эко-флотилии в казне на три года заложено около 3 млрд рублей. Эксперты называют модернизацию актуальной и своевременной, однако уточняют, что объем инвестиций в программу, вероятно, составит на 30–40% больше от заявленного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в акватории Невы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Судно комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в акватории Невы

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Петербургские власти в этом году приступят к реализации пятилетней программы модернизации городского природоохранного флота. Планируется, что к 2030 году средний возраст эко-флотилии будет снижен с 28 до 15 лет, а на баланс подведомственных комитету по природопользованию учреждений встанут 76 новых судов, включая новый буксир ледового класса «Нарвская застава».

Всего в принятом трехлетнем городском бюджете на финансирование программы заложено порядка 3 млрд рублей. В 2025 году на обновление флота, задействованного в водохозяйственных мероприятиях и ликвидации нефтеразливов, планируется потратить около 130 млн рублей, рассказал «Ъ-СПб» председатель комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Господин Соловейчик пояснил, что кроме обновления судов программа модернизации нацелена на внедрение в природоохранный флот новых технологий и улучшение показателей эффективности его работы.

«Такие внешние показатели, как производительность работ

по дноочистке и разработке грунтов, планируется увеличить в два раза, по приему подсланевых вод (это загрязненные в том числе и нефтепродуктами жидкие отходы, которые скапливаются в на дне трюмов любых судов. — «Ъ-СПб») — в пять раз. Также комитет намерен улучшить внутренние показатели эффективности, до 30% сократив время простоя судов, и снизить эксплуатационные расходы»,— уточнил чиновник.

На январь 2024 года городской природоохранный флот насчитывал 154 судна, которые находились на балансе учреждений, подведомственных комитету по природопользованию: СПб ГКУ «Пиларн» и СПб ГУП «Экострой».

В состав экологической аварийной службы «Пиларн» входила 21 единица судов и катеров, включая ледокол «Невская застава», девять нефтесборщиков, буксир «Ялта», станцию приема загрязненных вод ОС-331, плавучую базу «Форт Риф», четыре патрульных катера и четыре специальных катера и/или катамарана, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов в акваториях Петербурга.

Специализированный флот СПб ГУП «Экострой» состоял из 132 единиц судов и специализированных плавсредств, в их числе 13 катеров типа КС для уборки акваторий от наплавного мусора и транспортировки шаланд, пять буксиров, плавучий док ПД-27, судоремонтная плавбаза «Невский-1», самоходная шаланда «Дельтовая-2», исследовательское судно СИ-1, два многочерпаковых землечерпательных снаряда, грейферный землечерпательный снаряд, два размывочных комплекса, лодки-косилки, а также более 70 шаланд и прочих плавсредств, которые отвечают за проведение водохозяйственных мероприятий.

Напомним, что с апреля 2024 года по заказу комитета по природопользованию на заводе «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске строится буксир ледокольного класса «Нарвская застава». Судно станет вторым ледоколом в природоохранном флоте города наряду с «Невской заставой», который будет обеспечивать экологическую безопасность в прибрежных районах Финского залива и на внутренних водных путях. Его стоимость составляет 1,8 млрд рублей. Работы планируется завершить в 2026 году.

Согласно презентации ведомства (имеется в распоряжении «Ъ-СПб») в 2025 году комитет намерен закупить шесть шаланд, два катера и две платформы-амфибии. Точных сроков проведения тендеров в комитете не озвучили.

Также программа предусматривает увеличение опорных пунктов аварийно-спасательной готовности флота, которые сейчас расположены в Усть-Ижоре, на Крестовском острове, в устье реки Охты, на Октябрьской набережной и набережной Макарова.

Дополнительно рассматриваются участки в районе Пассажирского порта, на реке Охте и возле Уткина проспекта. Предполагается, что это позволит сократить время реагирования на сигналы о разливе нефтепродуктов и обеспечит оперативное включение в работу судов с необходимым оборудованием.

В Смольном также обсуждается вопрос о передислокации базы СПб ГКУ «Пиларн» из поселка Горская, где идет подготовка к строительству всесезонного курорта «Санкт-Петербург марина». Новым местом для базы, вероятно, станет Канонерский остров, где январе 2025 года город получил от РФ в собственность участок площадью 61,9 тыс. кв. м.

По словам Кирилла Соловейчика, проектирование базы может начаться уже в этом году — после определения механизмов финансирования и решения ряда имущественно-правовых вопросов.

Эксперты считают обновление природоохранного флота актуальным и своевременным. Модернизация позволит обновить парк действующих судов, включая нефтесборщики, буксиры и катера для оперативного мониторинга, чтобы они могли больше времени находиться в работе, а не в ремонте. Это очень важно, так как Петербург является морской столицей и акватория города требует постоянного контроля соблюдения экологических норм, отмечает заведующий кафедрой безопасности РАНХиГС Александр Дмитриев.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также говорит об актуальности программы, называя возраст судов природоохранного флота «внушающим опасения» на фоне быстро растущего туристического потока и объема пассажирских перевозок по городским рекам и каналам.

Кроме того, эксперт отмечает, что объем инвестиций в программу, вероятно, составит на 30–40% больше от заявленного — в связи с ростом расходов верфей и удорожанием строительства судов.

Владимир Колодчук