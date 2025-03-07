Выручка российских лейблов выросла на 50% после ухода Warner и Sony

После ухода из России крупнейших зарубежных лейблов — Warner Music, Universal Music и Sony Music — отечественные компании значительно нарастили финансовые показатели. Как показал проведенный «Ъ» анализ, выручка и прибыль российских лейблов выросли на 50–60%, а новые проекты, запущенные за последние два года, показали многократный рост.

Лидером по выручке стало «Первое музыкальное издательство» (ПМИ; артисты — Zivert, Iowa, группа «Руки вверх!»), увеличившее показатель на 53%, до 2,6 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 58%, достигнув 747 млн руб. Lotus Music (Emin, HammAli & Navai, ЛСП), принадлежащий бывшему топ-менеджеру Warner Music Бахтияру Алиеву, нарастил выручку в 3,8 раза, до 431,4 млн руб. «МТС Лейбл» (входит в «МТС Медиа») заявил о 20-кратном росте выручки, а его каталог расширился на 68%.

Участники рынка связывают рост с увеличением аудитории стриминговых сервисов. По оценкам, объем российского рынка музыкального стриминга в 2023 году превысил 32 млрд руб. Однако эксперты не исключают, что лейблы могли пересмотреть условия контрактов с дистрибуторами, затребовав более высокий процент от доходов.

Подробнее об этом — в материале «Доход как по нотам».