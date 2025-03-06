Второе перепрочтение

Руководство Госдумы в четверг, 6 марта, пообщалось со статс-секретарями федеральных министерств и ведомств, похвалив правительство за конструктивное взаимодействие, но раскритиковав за промедление в исполнении плана реализации послания президента. Досталось кабмину и за практику изменения законопроектов перед вторым чтением, которые в результате меняются «до неузнаваемости». Правда, дискуссия на этот счет безрезультатно ведется еще с начала 2010-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ежегодное совещание прошло в преддверии отчета правительства в Госдуме за 2024 год, запланированного на конец марта. Помимо спикера, в нем приняли участие его заместители и председатели думских комитетов. Пришли на встречу и сенаторы, хотя в конце прошлого года в Совете федерации уже проходило отдельное совещание со статс-секретарями.

Вячеслав Володин начал с похвалы, назвав правительство «ключевым партнером» нижней палаты: по его словам, кабмин выступает инициатором порядка 50% принятых законов. При этом спикер Думы упрекнул «ряд министерств» за задержку в подготовке законопроектов во исполнение послания президента, назвав такое отношение «просто невозможным». Как ранее сообщал “Ъ”, до полного выполнения плана реализации послания-2024 осталось принять десять законов. Господин Володин подчеркнул, что депутаты будут «настаивать на своей точке зрения и требовать исполнения посланий президента».

Недовольство господина Володина вызвала практика изменения «до неузнаваемости» концепции законопроектов между первым и вторым чтениями.

Он призвал пресекать случаи внесения поправок на этом этапе без их публичного обсуждения. «Признание проблемы во многом определяет ее решение»,— заявил спикер нижней палаты.

Отметим, что руководство обеих палат регулярно критикует практику внесения существенных поправок перед вторым чтением законопроектов. Например, еще в 2013 году спикер Совета федерации Валентина Матвиенко называла ее «вопиющей». В 2018-м она сравнивала такие поправки с «фокусами», которые «в цирке не увидишь». В последний раз эту проблему госпожа Матвиенко поднимала на пленарном заседании в конце 2024 года.

Сама дискуссия ведет свое начало с 2010-х годов, когда в РФ был введен институт общественного обсуждения нормативно-правовых актов на стадии их подготовки.

Время от времени практику внесения существенных поправок ко второму чтению используют для принятия тех решений, которые их инициаторы полагают необходимыми, но видят в «предварительной» общественной дискуссии риски как конфликтных ситуаций, так и вмешательства лоббистов. Бизнес высказывается за закрытие такой возможности, ссылаясь на то, что «внезапные» поправки мешают формированию предсказуемой и прозрачной регуляторной среды: в последний раз эта тема поднималась на регуляторном форуме РСПП в рамках Недель российского бизнеса (см. “Ъ” от 26 февраля).

Преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук в беседе с “Ъ” вспомнил несколько подобных случаев: «В прошлую осеннюю сессию правительство повысило в полтора раза десятки штрафов для автомобилистов через поправки к инициативе ЛДПР, которая предполагала ужесточение наказания только за опасную езду. В то же время сами депутаты через поправки в проект о рекламе кредитов ввели сборы в 3% для распространителей интернет-рекламы».

Кроме того, на совещании 6 марта Вячеслав Володин призвал представителей правительства стремиться к увеличению числа законов прямого действия. Сейчас их порядка 64%, а все остальное — это отсылочные нормы, то есть «не законы в классическом понимании», объяснил председатель Думы.

Присутствовавший на заседании вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко поблагодарил депутатский корпус за конструктивное взаимодействие, отметив, что кабмин воспринимает критику как внутреннюю постановку задач. По его словам, реализация послания президента является безусловным приоритетом, а процесс увеличения законопроектов прямого действия уже идет.

Ксения Веретенникова, Олег Сапожков