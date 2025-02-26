Без десяти план

До полного выполнения плана реализации послания президента-2024 Госдуме осталось принять десять законов. Это следует из обновленной версии плана, которую обсуждали на последнем заседании совета нижней палаты (“Ъ” ознакомился с этим документом). Из новой версии исчезли две законодательные инициативы, связанные с охраной окружающей среды, которые значились в декабрьской версии плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ход выполнения депутатами послания президента первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков оценивает весьма оптимистично

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ход выполнения депутатами послания президента первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков оценивает весьма оптимистично

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Информацию первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия», ЕР) о ходе выполнения плана реализации послания президента Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года совет палаты заслушал 24 февраля. Согласно предыдущей версии плана, к началу весенней сессии-2025 Думе оставалось принять 13 законопроектов из 89, внесенных в план.

Один из них, правительственные поправки о продлении программы материнского капитала до 2030 года, принят в третьем чтении 18 февраля и дожидается одобрения Совета федерации. Еще два проекта из февральской версии плана исчезли, после чего в нем осталось 87 пунктов. Таким образом, до полного выполнения плана Думе осталось принять десять законов. Заодно в новой версии документа уточнены некоторые сроки: по шести законопроектам вместо расплывчатой «весенней сессии» указан более конкретный «март 2025 года».

Один из «исчезнувших» законопроектов — поправки группы депутатов и сенаторов к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», принятые в первом чтении еще в июле 2023 года. Авторы предлагают разрешить проведение сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в случае строительства селезащитных и других гидротехнических сооружений, коммунальной инфраструктуры, автодорог, «объектов временного размещения, общественного питания и бытового обслуживания», туалетов. Как отмечается в пояснительной записке, «с учетом динамично развивающихся общественных отношений и законодательного регулирования двух последних десятилетий положения действующего законодательства об охране озера Байкал начали входить в конфликт с иными кодифицированными и некодифицированными законодательными актами, успевшими существенно поменять несколько редакций и содержательное наполнение ключевых понятий». По мнению парламентариев, действующее отраслевое законодательство со временем вошло в противоречие с законом «Об охране озера Байкал» и изданными в его исполнение подзаконными актами.

Второй законопроект — поправки к Лесному кодексу о регулировании отношений в сфере создания, содержания и эксплуатации лесных дорог. Их разработала группа сенаторов и депутатов из ЕР и ЛДПР, Дума одобрила поправки в первом чтении 12 марта прошлого года. Они вводят в Лесной кодекс понятие «лесные дороги», которые могут быть лесохозяйственными и лесотранспортными, а также могут располагаться в эксплуатационных, защитных и резервных лесах. Для содержания и эксплуатации лесных дорог допускаются выборочные и сплошные рубки деревьев, кустарников и т. п. Особенности работ будут утверждаться Минприроды РФ.

«План — это живой организм, поэтому количество пунктов для реализации послания может меняться,— пояснил “Ъ” источник в Думе.— Иногда те или иные положения учитываются и реализуются в нормативных актах правительства или президента, тогда законопроект исключают из плана. А бывает — вносят проект федерального закона, который реализует послание, тогда его добавляют в план».

Преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук заявил “Ъ”: «Оба законопроекта сопряжены с рисками недовольства граждан по теме охраны окружающей среды и экологии, несмотря на такие ожидаемые позитивные социальные эффекты, как поддержка жителей Байкала и повышение транспортной доступности туробъектов. Поэтому рассмотрение документов требует большего времени для поиска перестраховочных правовых механизмов». По его словам, изменение перечня проектов в плане может означать «либо что пункт послания был неверно понят, либо что законопроекты были ошибочно туда включены». Но при определенных условиях «зависшие» инициативы могут перекочевать в новый план реализации послания, заключает господин Склянчук.

Ксения Веретенникова