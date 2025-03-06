Цифровизация дошла до грифа

Доля документов с грифом «для служебного пользования» (ДСП) в общем документообороте правительства составила в 2024 году 21%, выяснил “Ъ”. По косвенным данным, объем непубличных нормативно-правовых актов особенно активно растет после усиления санкций в 2022 году. Ситуация потребовала от аппарата правительства и Минцифры модернизации порядка работы с электронными документами с отметкой ДСП для ускорения их обработки с учетом ограничений (ранее Белый дом успешно оцифровал открытый контур документооборота). При этом просьбы бизнеса «притормозить» рост доли непубличных документов, чтобы снизить число непредсказуемых для рынка непубличных инициатив, например закрепив право наложения грифа только за вице-премьерами, пока в аппарат Белого дома не поступали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доля документов ограниченного распространения (официальное называние бумаг с грифом ДСП) в общем несекретном документообороте в 2024 году приблизилась к 21%, рассказали “Ъ” в аппарате вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко.

По косвенным данным, объем непубличных документов интенсивно растет с 2022 года, что объясняется необходимостью противодействия санкциям и ростом доли военной и связанной с ней активности в российской экономике.

Ситуация, в которой пятая часть документооборота носит гриф ДСП, потребовала от аппарата правительства и Минцифры модернизации порядка работы с ней и правил ее обращения в электронной форме — ранее, напомним, аналогичного ускорения Белый дом добился двухэтапной цифровизацией и модернизацией работы с документами в общем периметре документооборота исполнительной власти (см. “Ъ” от 23 января 2024 года).

Для тиражирования этих результатов на документы ДСП Минцифры подготовило и разместило на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства, закрепляющий регулирование обращения документов ДСП в электронной форме. Как говорится в пояснительной записке, сейчас правила установлены лишь для бумажной формы и на других материальных носителях (фото-, кино-, видео- и аудиопленки, машинные носители информации и др.), обращающихся в федеральных органах исполнительной власти, а также в госкорпорациях «Росатом» и «Роскосмос», они регламентированы постановлением правительства №1233 от 3 ноября 1994 года.

Для унификации порядка обращения документов с грифом ДСП проект постановления вводит рекомендательный характер его применения региональными и муниципальными властями и юрлицами. В отношении электронного документооборота с пометкой ДСП будут действовать строгие меры информбезопасности — так, для пересылки такого документа может использоваться только система, отвечающая требованиям, установленным законодательством, уточнили “Ъ” в Минцифры. В ведомстве также отметили, что в целом к электронным ДСП-документам будут применяться те же требования, что и к бумажным. «Правила не расширяют круг лиц, которые будут иметь доступ к документам»,— добавили в министерстве.

Между тем рост количества закрытых от широкой публики правительственных документов заметно беспокоит бизнес: в компаниях говорят о часто недостаточном обосновании постановки отметки ДСП на проекты нормативных правовых актов, что закрывает возможность их публичного рассмотрения. В проекте резолюции форума РСПП, посвященного оценке регулирующего воздействия нормативных актов, союз рекомендовал размещать на проектах нормативных правовых актов с обязательными требованиями отметку «для служебного пользования» только по решению профильных вице-премьеров (см. “Ъ” от 26 февраля), что должно снизить число непубличных и непредсказуемых для компаний регуляторных инициатив. Однако, как уточнили “Ъ” в аппарате вице-премьера, к ним предложения РСПП еще не поступали.

Венера Петрова, Олег Сапожков