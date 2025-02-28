Двум правдам не бывать

Минцифры намерено привести к единообразию данные, содержащиеся в информационных ресурсах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. Эти организации с 2026 года будут обязаны использовать справочники из федеральной государственной информационной системы «Единая система нормативной справочной информации» (ФГИС ЕСНСИ) для приведения в соответствие с ними других своих данных. По замыслу властей, нововведение позволит повысить эффективность информационного взаимодействия, что важно как для госуправления в целом, так и качественного и своевременного оказания госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минцифры Максут Шадаев настраивают периферийные системы Белого дома для нового этапа цифровизации госуправления

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минцифры Максут Шадаев настраивают периферийные системы Белого дома для нового этапа цифровизации госуправления

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минцифры намерено актуализировать положение о ФГИС ЕСНСИ — подготовленный ведомством проект постановления опубликован на regulation.gov.ru. Прежняя версия была утверждена еще в январе 2015 года, при этом система выполняет координирующую роль и должна обеспечивать единообразие наименований, технических кодов и иных данных, используемых в информационных системах различных ветвей госуправления. По проекту с 1 января 2026 года органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды будут обязаны использовать нормативную справочную информацию из ЕСНСИ как эталон для приведения в соответствие с ней других данных, содержащихся в их информационных ресурсах. Регионам, муниципалитетам, внебюджетным фондам, госкорпорациям и госкомпаниям работа с ЕСНСИ пока будет рекомендована.

Задачами ФГИС в проекте обозначены создание и поддержание единого централизованного хранилища и обеспечение унифицированного подхода к управлению нормативной справочной информацией госорганов и органов местного самоуправления для поддержания ее актуальности и достоверности. Кроме того, система необходима для ликвидации разночтений в официальной информации, используемой в государственном и муниципальном управлении и предоставлении госуслуг в электронной форме. Оператором ЕСНСИ является Минцифры, сейчас с ней работают 58 министерств и ведомств. Де-факто работа над обновлением ЕСНСИ — это обеспечение общих правил игры для нового этапа цифровизации государственного управления, который намерены развернуть в Белом доме.

Как отметили в аппарате курирующего цифровизацию госуправления вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, для более эффективного использования данных государству и бизнесу необходимо, чтобы они были сопоставимы и опирались на единые справочники и классификаторы. «Вводимые изменения позволят добиться единства НСИ — организации смогут говорить на одном языке и лучше понимать данные друг друга. Это повысит эффективность взаимодействия, улучшит качество отчетности и аналитики, позволит уменьшить дублирование данных и сократить затраты на их обработку и унификацию»,— заявили там. 26 февраля господин Григоренко ссылался на необходимость формирования и централизации системы справочников и взаимоувязки данных как на условие эффективной реализации нацпроекта «Экономика данных» на его презентации. В свою очередь, в Минцифры вчера подчеркнули, что цель проекта — создание «единого места», где размещается достоверная НСИ для упрощения ее поиска и использования, благодаря чему «взаимодействие участников системы станет еще более эффективным и удобным». Инициатива Минцифры соответствует планам государства по формированию цифровых платформ и инфраструктуры для оказания госуслуг при обеспечении удобства работы с ними не только гражданам, но и самой власти.

Согласно проекту постановления, Минцифры в течение четырех месяцев со дня вступления в силу документа (с 1 сентября 2025 года) должно утвердить условия предоставления информации в ФГИС, в том числе технологические требования — форматы, стандарты качества, а также способы и порядок представления и получения нормативной справочной информации.

Венера Петрова