В Перми задержан активист Роман Юшков

Следователь СУ СКР по Пермскому краю задержал местного активиста Романа Юшкова в рамках уголовного дела по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным «Ъ-Прикамье», он 6 марта был вызван на допрос в следственный отдел по Дзержинскому району и задержан во второй половине дня, после чего активиста доставили в ИВС. Поводом к возбуждению уголовного дела стало опубликованное Романом Юшковым в 2023 году видео. В СУ СКР ситуацию пока не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году активисту дважды назначался административный арест. В 2018 году в отношении господина Юшкова был вынесен обвинительный приговор по ст. 282 УК РФ. Он был признан виновным в унижении достоинства по национальному признаку в статье, которую он разместил в интернете. Активист был приговорен к двум годам лишения свободы условно.