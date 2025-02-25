Благоустройство двух воронежских парков оценили стоимостью в 165 млн

Администрация Поворинского и Калачеевского районов Воронежской области объявили электронные аукционы по выбору подрядчика для обновления городских пространств. Об этом сообщается на портале госзакупок. Оба проекта стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 год.

Для благоустройства парка «Победы» в Поворино переулок Школьный, 8 начальная максимальная цена контракта составила 85,7 млн руб. Прием заявок — до 28 февраля. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 1 декабря 2025 года.

Из данных госзакупок следует, что на площади 2,1 га в рамках первого этапа по обновлению парка появятся сцена, павильон, два торговых объекта, а также фонтан, озеленение и тротуарные дорожки. На втором этапе предполагается организация таких объектов как входная группа, «Сенсорный сад» и «Сад памяти», беседки, кафе, тир и площадка для спорта.

По проекту «Сердце Калача» первый этап благоустройства оценивается администрацией в 79,5 млн руб. Объект появится в райцентре на улице 3 Интернационала. Прием заявок осуществляется до 10 марта. Срок выполнения работ — до 20 октября 2025 года.

Согласно документации, центральным элементом парка станет мемориал павшим в Великой Отечественной войне, возведение которого включает монтаж монолитных стен, лестниц и плит основания. В городском пространстве также пройдут подготовительные работы, устройство тротуаров, площадок и покрытий, установка малых архитектурных форм, озеленение, организация водоснабжения и водоотведения.

Анна Швечикова