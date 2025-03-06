Те еще цветочки

Во время подготовки к Международному женскому дню спрос на цветы у пермяков вырос на 20–50%, сообщают опрошенные участники рынка. Цены на цветы поднялись в диапазоне 20–35% год к году. Самые популярные атрибуты 8 Марта — тюльпаны — игроки закупают чаще всего в России, тогда как остальные позиции ассортимента с некоторыми исключениями везут из-за границы. Стоимость среднего букета на праздник в городских магазинах разного ценового сегмента достигает 1,5–3,6 тыс. руб. Цветочный бизнес активно переходит в онлайн-продажи, за год объем интернет-заказов вырос на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

За минувший год к празднику 8 Марта цветы в пермских магазинах подорожали в диапазоне 20–35%, рассказали «Ъ-Прикамье» опрошенные участники рынка. Ко всему прочему в городе отмечается рост рынка цветочных магазинов. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты», количество цветочных магазинов в Перми за год увеличилось на 8% — с 371 торговой точки до 402. Кроме того, в 2025 году число запросов пермяков по цветочным магазинам выросло на 71% в сравнении с прошлым годом. Наибольший спрос приходится на 8 Марта, День Святого Валентина и День матери.

По сведениям руководителя салонов «Цветы рядом» Андрея Зубко, средние цены на цветы в Перми увеличились примерно на 35% по сравнению с мартом 2024 года. При этом непосредственно перед 8 Марта цветы традиционно дорожают на 70–80%, а после праздника их стоимость «откатывается назад». Самый востребованный цветок к празднику — тюльпан. Средний букет к 8 Марта, купленный офлайн,— из девяти тюльпанов по 139 руб. за штуку с оформлением и зеленью — в Цветы рядом» обойдется ориентировочно в сумму от 1,5 тыс. руб. Букеты, приобретенные с помощью интернет-заказов, имеют более высокий чек — примерно 3 тыс. руб. Андрей Зубко рассказал, что в салонах сети спрос и выручка ежегодно растут примерно на 35–40%. Повышение цен тянет за собой и рост выручки. В то же время компания развивается, каждый год увеличивая количество точек.

Руководитель цветочной мастерской «Настин сад» Анастасия Белова рассказывает, что на примере мастерской годовой рост цен (март 2024-го к марту 2025 года) составил 20–25% в зависимости от позиции. В преддверии 8 Марта мастерская получает «волну» заказов. Оценить динамику спроса собеседница пока затруднилась, так как клиенты салона сейчас активно заказывают цветы к празднику.

По данным пресс-службы маркетплейса цветов и подарков Flowwow, один букет в преддверии 8 Марта обойдется жителям Перми в среднем в 3654 руб., что на 18% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Подобный рост перед праздничными датами обычно варьируется в пределах 15–25% год к году и связан с увеличением закупочной цены в периоды повышенного спроса, заметили в Flowwow. После завершения праздников показатели возвращаются к базовым значениям. В маркетплейсе Flowwow обращают внимание, что спрос на цветы в Перми вырос на 50% год к году. Это связано с популяризацией нишевых маркетплейсов и онлайн-шопинга в городе, а также с подготовкой к празднику. Пермяки в преддверии праздника останавливают выбор на французских розах, альстромериях, ирисах, тюльпанах и хризантемах.

Основательница флористического пространства «На расцвете» и одноименного сервиса доставки Алена Денисенко сообщила, что в целом, вне праздничного периода, цена на цветы за год выросла на 20–30%. Спрос на них начал расти еще 14 февраля, в День Святого Валентина. Госпожа Денисенко уже сейчас по количеству заказов видит рост спроса на цветы в сравнении с прошлым годом примерно на 20%. Кроме того, в сравнении с 2022–2023 годами в пространстве «На расцвете» возросло количество корпоративных заказов. В 2022 году в сегменте корпоративных заказов отмечался сильный спад, когда их отменяли в последний момент. «Мы уже второй год подряд наблюдаем, как ответственно люди стали относиться к тому, чтобы заранее позаботиться о букетах. Но здесь есть и второй фактор. Цветочный бизнес активно переходит в сегмент онлайн-продаж, за год объем интернет-заказов у нас вырос на 30%. И конечно, предзаказ так стало намного проще оформить»,— делится госпожа Денисенко. В целом 90% продаж в компании «На расцвете» происходит онлайн, а 85% от общего числа заказов уходят на доставку. Среди всего прочего еще одной причиной увеличения спроса на цветы основательница «На расцвете» видит эмоциональную усталость людей, как в 2020 году, когда на фоне пандемии коронавируса спрос на цветы сильно вырос.

Анастасия Белова из «Настиного сада» поделилась, что в этом году мастерская не смогла закупить у поставщиков необходимые сорта тюльпанов к 8 Марта, потому что некоторые из них не выросли, например белые, которые дороже красных на 10–15%. В 2024 году мастерская столкнулась с проблемами по закупу гвоздик, зелени (эвкалипт). «Стало сложно с выбором цветов: одни заявки не выполняются, другие цветы по заказам просто не приходят. Ценник растет, и это новая реальность, к которой надо привыкнуть»,— рассказывает госпожа Белова. По данным Алены Денисенко из пространства «На расцвете», в этом году у компании сорвалась большая поставка мимозы из-за логистических проблем.

В целом большая часть цветов в пермских магазинах импортные, однако к 8 Марта многие участники рынка закупают российские тюльпаны. Также, по словам опрошенных представителей отрасли, некоторые закупают отечественные герберы, кустовые розы, хризантемы и лилии. В небольших объемах в стране выращивают сезонные цветы: лилии, нарциссы, альстромерии, лизиантусы. «Весь ассортимент у нас из-за качества и цены завозится из заграницы. А вот тюльпаны на 8 Марта мы закупаем в России. Например, привезти розу из Эквадора дешевле, чем купить выращенную в Осе или Ижевске. Ждем, когда появятся подходящие предложения от российских производителей»,— говорит Андрей Зубко из «Цветы рядом».

Евгения Ахмедова