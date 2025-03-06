В Татарстане рассматривают возможность поощрения водителей, которые соблюдают скоростной режим на платных трассах. Планируется внедрить систему мониторинга средней скорости транспорта и предоставлять скидки на оплату проезда тем, кто не превышает установленные ограничения. С таким предложением выступил начальник УГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане предложили ввести скидки за соблюдение скорости на платных дорогах

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В Татарстане предложили ввести скидки за соблюдение скорости на платных дорогах

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По словам господина Гарипова, на новых трассах республики дорожные условия позволяют водителям превышать разрешенные лимиты.

«В этой связи предлагается проработать положительный международный опыт по поощрению водителей, соблюдающих скоростной режим на платных дорогах», — сказал Гарипов.

Также Гарипов отметил, что такая мера не только повысит безопасность, но и увеличит привлекательность платных трасс для автомобилистов. Окончательное решение будет принято после анализа международного опыта и технической проработки системы.

Артём Дергунов