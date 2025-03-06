В Краснодаре до 2035 года собираются построить 67 км велодорожек

В Краснодаре в 2025 году собираются построить 3,6 км велодорожек, а в ближайшие 10 лет в краевом центре планируют возвести 67 км полос для движения велосипедов. Об этом заявил вице-мэр кубанской столицы Владимир Архипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Уже сейчас в городе существует 16 веломаршрутов общей протяженностью 35 км, сообщил господин Архипов в рамках приема граждан, организованном спикером ЗСК Юрием Бурлачко. Вице-мэр отметил, что при планировании градостроительной деятельности предусматривается создание новой инфраструктуры, в том числе велосипедных дорожек в новых микрорайонах.

Владимир Архипов также предложил Юрию Бурлачко заниматься совместной реализацией подобных инициатив. Спикер краевого парламента идею поддержал, отметив, что каждый год в бюджете Кубани растут расходы на развитие дорожной отрасли. Он напомнил, что если 10 лет назад дорожный фонд региона составлял всего 14 млрд руб., то сейчас достигает уже 60 млрд руб.

«Все согласны с тем, что дороги города необходимо избавлять от чрезмерной загруженности, пробок и заторов. Мы все хотим жить в комфортном, экологически чистом городе. И сделать его таким — наша общая задача: и органов власти, и общественных активистов. Будем вместе над этим работать»,— резюмировал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин