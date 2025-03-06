Лукашенко поддержал предложение России построить в Белоруссии завод БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал предложение России о строительстве завода по производству БПЛА на территории республики «очень большой перспективой». Об этом белорусский президент заявил во время посещения в Минске выставки новейших российских беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Предполагается, что завод сможет производить до 100 тыс. БПЛА ежегодно. Такое предприятие позволит Белоруссии получить дополнительную прибавку к ВВП в размере нескольких миллиардов долларов. «Это мы изучим принципиально»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Белорусский президент также предложил создать группу специалистов для отправки на обучение в Россию. «Чтобы вы научили всех наших, которые будут работать, и желающих»,— добавил президент.

Москва и Минск тесно сотрудничают в сфере производства техники. В конце февраля Александр Лукашенко заявил, что готов помочь в сфере авиастроения и в обновлении парка трамваев для Екатеринбурга. В апреле прошлого Россия и Белоруссия заключили соглашение о разработке и организации производства легкого многоцелевого самолета «Освей».