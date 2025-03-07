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Финалисты Национальной премии «Наш вклад» и обладатели статуса «Партнер национальных проектов России»

Номинация «Госкорпорации и госкомпании»

ПАО «Сбербанк»

Национальный проект «Демография»

  • Волонтерский проект сопровождаемого трудоустройства «Все получится!»
  • Волонтерский проект заботы о когнитивном здоровье старших «Деменция.net»
  • Волонтерский проект «Доброзелень», вовлечение одиноких людей старшего возраста в социальное предпринимательство

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Умная камера СберЗдоровья
  • Дистанционный мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
  • СберЗдоровье — цифровизируем медицинскую отрасль

Национальный проект «Культура»

  • Театротерапия. Волонтерская программа творческой реализации детей с инвалидностью и их родителей

Национальный проект «Образование»

  • Волонтерская программа по финансовой грамотности для воспитанников детских домов

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Экскурсионный маршрут по Екатеринбургу и Школа гидов «Зеленая линия. Гуляй со Сбером»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Подкаст AI4PLANET
  • Совместная магистерская программа СБЕР — СПбГУ
  • Система управления персональных данных SBER BANK PRIVACY
  • Просветительские мероприятия по повышению культуры приватности

Национальный проект «Экология»

  • Акция «Дань Волге в День Волги»
  • Платформа «Сберегаем вместе»
  • Проект по сохранению лесов «Сохраним лес вместе!»
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

АО «Россельхозбанк»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Цифровая платформа «Своё жильё»
  • Цифровая платформа «Своё село»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

  • Цифровая платформа «Своё Родное»

Национальный проект «Образование»

  • Цифровая платформа «Я в Агро»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Цифровая платформа «Свое Фермерство»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Цифровая платформа «РСХБ в цифре»
  • Цифровая платформа «Своё За городом»

АО «Почта России»

Национальный проект «Демография»

  • Проект по корпоративному спорту «Почтовый онлайн-марафон»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Уголок здоровья в сельских почтовых отделениях

Национальный проект «Образование»

  • Общеразвивающая программа «Почта — от детской мечты до взрослых достижений»
  • Кейс-чемпионат молодых специалистов «Мое пространство»
  • Общеразвивающая программа «Почта — общение без границ»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Доступность электронных государственных услуг для сельского населения

Национальный проект «Экология»

  • Благотворительный сбор одежды и обуви
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Мониторинг здоровья сотрудников «День здоровья. Саратовская область»
  • Мониторинг здоровья сотрудников «День здоровья. Тамбовская область»

ПАО «Газпром»

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

  • Просветительский проект о безопасности дорожного движения «ВСЕМ ДЕТЯМ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Национальный проект «Демография»

  • Всероссийский проект поддержки детского спорта «Газпром — детям»
  • Детский региональный шахматный фестиваль «ПОДВИГ ПЕШКИ»
  • Проект развития детско-юношеского спорта «Путь чемпиона»
  • Проект поддержки талантливой молодежи «Академия талантов»
  • Турнир по боксу памяти Владислава Стрижова
  • Проект продвижения спортивного образа жизни для молодежи «Мастер-классы звезд российского спорта»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Перми к 300-летию: создание ансамбля газовых фонарей и первого в истории памятника П.Г. Соболевскому
  • Проект благоустройства социальных пространств «Вклад в будущее — 2023»

Национальный проект «Культура»

  • Проект по сохранению культурного наследия и исторической идентичности Петербурга в современном мире «Друзья Петербурга»
  • Исторический проект поддержки изучения истории «Полет сквозь время: история российского воздухоплавания»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Образовательный проект «Покоряя шельф»

Национальный проект «Образование»

  • Летняя профориентационная школа «Будущее — это мы!»
  • Корпоративное волонтерское движение #GAZ_актив
  • Профориентационный проект для молодежи «GAZ ПОКОЛЕНИЕ»
  • Фестиваль «Тепло детских сердец»
  • Проект поддержки инклюзивного творчества «ДОБРОКАЛЕНДАРЬ»
  • От истории к будущему. Поддержка поискового движения
  • Волонтерский проект «Вахта памяти» («Газпром профсоюз»)
  • Социально-культурный проект воспитания подростков «Будущее вместе — Духовное наследие»
  • Образовательный проект «Живая планета»
  • Благотворительный проект «ДОБРОЕ ВРЕМЯ»
  • Проект поддержки людей с ОВЗ «Норма жизни»
  • Быть рядом: помощь социальному приюту для девочек «Маша»
  • Образовательный профориентационный проект «Пионеры шельфа»
  • Инклюзивный творческий проект «Грани»
  • Проект ранней профориентации «Приключения Октамена. Покорители энергии»
  • #ДоброПомощь_ТГК1: добром объединяем коллектив
  • Благотворительная ярмарка на Амурском газоперерабатывающем заводе «ТВОРИ ДОБРО»
  • Волонтерский проект #МыВместе
  • Военно-патриотическая акция «Вахта памяти» (ООО «Газпром трансгаз Москва»)
  • Волонтерский проект «От чистого сердца из Арктики»
  • Поисковый отряд «Феникс»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Экопросветительский проект «Газовики на колесах!»

Национальный проект «Экология»

  • Проект развития экологической культуры «Зеленый тренд»
  • Проект по экопросвещению для подростков «Начни с себя»
  • Народный пробег «Трек года»

АО «ДОМ.РФ»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Образовательная платформа «Проект.Ф»

Национальный проект «Культура»

  • Спонсорская поддержка Московской консерватории им. П.И. Чайковского и ГМИИ им. А.С. Пушкина

Национальный проект «Образование»

  • Архитектурный хакатон
  • Образовательная программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ
  • Фестиваль карьеры «СТРОЙ.ФЕСТ»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Курс «Технологии информационного моделирования»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ПАО «Банк ВТБ»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Грантовая поддержка учреждений здравоохранения «Мир без слез»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Фонд содействия развитию науки «Институт финансовой и актуарной математики "Вега"»

Национальный проект «Экология»

  • Экологический проект «Подари лес другу»

ПАО «Газпром нефть»

Национальный проект «Демография»

  • Система спортивных проектов «Шторм»

Национальный проект «Культура»

  • Проект по развитию музыкального образования в регионах «Музыкальная мастерская Юрия Розума»

Национальный проект «Образование»

  • Интеллектуальный турнир «Умножая таланты»
  • Система корпоративного волонтерства «Газпром нефти»

Национальный проект «Экология»

  • Проект экологического восстановления территорий «Чистая среда»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Западно-Сибирская Ж.Д. — филиал ОАО «РЖД»

Национальный проект «Образование»

  • Проект мотивации и поощрения корпоративных волонтеров компании «7 граней души»
  • Проект по патриотическому воспитанию «Уроки о важном»
  • Экосистема корпоративного волонтерства «С добром по пути»

ОАО «РЖД»

Национальный проект «Образование»

  • Система непрерывного обучения и развития молодежи
  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Гринатом» (ГК Росатом)

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Система привлечения и удержания молодых ИТ-специалистов в атомной отрасли

ПАО «Ростелеком»

Национальный проект «Культура»

  • Просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»

Национальный проект «Образование»

  • Проект РОСТ — онлайн репетиторство для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Концерн Росэнергоатом» (ГК Росатом)

Национальный проект «Культура»

  • Международный детский проект «Территория успеха: мультиКЛИПация»
  • Международный детский проект «Территория успеха: Пегас»

Национальный проект «Образование»

  • Школа атомных коммуникаций Media Skills
  • Конкурс научно-технического творчества детей и молодежи «ИнженериУм» им. И В. Курчатова

ПАО «Промсвязьбанк»

Национальный проект «Демография»

  • Первый Всероссийский Спортивный Проект «ПСБ —Детям»
  • Программа корпоративного спорта «ПСБ Спорт»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
  • Экопроект по сохранению лесов «Сохраним лес»

ПАО «ДВМП» (ТГ FESCO)

Национальный проект «Демография»

  • Туристический слет

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Помощь паллиативному отделению

Национальный проект «Образование»

  • Проект поддержки детского и семейного чтения «FESCO ДЕТЯМ»
  • Мотивационные мероприятия по привлечению учителей в регионы РФ «Учитель для России»
  • Программа бесплатного обучения детей цифровым навыкам «IT-класс FESCO»
  • Профориентационный проект «Билет в будущее»
  • Конкурс для подростков «Контур Культуры»
  • Грантовый конкурс «МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ПАО «Транснефть»

Национальный проект «Демография»

  • Общероссийская корпоративная эстафета «ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭСТАФЕТА»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Создание историко-археологического парка «Херсонес Таврический»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Госкорпорация «Росатом»

Национальный проект «Образование»

  • Грантовый конкурс «Социальные лидеры атомных городов»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ПАО «ОАК»

Национальный проект «Образование»

  • Внутрикорпоративный профориентационный проект «Профессионалитет»
  • Проект ежегодной практики для студентов «Корпоративная межрегиональная практика»
  • Профориентационный проект для сотрудников корпорации «Крылья детства»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

ФГУП «ГХК» (ГК Росатом)

Национальный проект «Демография»

  • Обучение цифровой грамотности людей старшего поколения «Добрая цифра»

Национальный проект «Образование»

  • Проект арт-терапия «Веселый коридор»
  • Благотворительный конкурс социальных проектов «Преображая жизнь»

АО «Хиагда» (ГК Росатом)

Национальный проект «Образование»

  • Волонтерский проект для подшефного интерната «Чужих детей не бывает»
  • Профориентационный проект «Юниор Хиагда Skills»

Национальный проект «Экология»

  • Проект восстановления лесных массивов «Лес — наше богатство!»

ГУП «Московский метрополитен»

Национальный проект «Демография»

  • Программа корпоративного спорта «Твое спортивное метро»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Конкурс «Цифровой инноватор»

АО «Атомстройэкспорт» (ГК Росатом)

Национальный проект «Демография»

  • Программа корпоративного спорта «Кати — Греби»

Национальный проект «Культура»

  • Проект сохранения исторического наследия «Добровольцы Росатома — Культурному наследию России»

АО «Ангарский Электролизный Химический Комбинат» (ГК Росатом)

Национальный проект «Экология»

  • Благоустройство экологической тропы на Пик Новокшонова «Жизненный путь»

АО «АТМ» (ГК Росатом)

Национальный проект «Образование»

  • Волонтерский проект «АТМосфера тепла»

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Ижора» (ГК Росатом)

Национальный проект «Экология»

  • Проект по раздельному сбору мусора «ЭКО-Колпино. Раздельный сбор»

ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ»

Национальный проект «Образование»

  • Профориентационный проект «КОМПАС для школьников»
  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ГК Росатом)

Национальный проект «Образование»

  • Реализация ежегодных новогодних благотворительных акций в ЗАТО Саров Нижегородской области

АО «НИИЭФА» (ГК Росатом)

Национальный проект «Образование»

  • Конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку»

АО РАСУ (ГК Росатом)

Национальный проект «Образование»

  • Проект социализации и реабилитации людей с ОВЗ «Домик Добра»

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом — Курская АЭС» (ГК Росатом)

Национальный проект «Экология»

  • Проект повышения экологической ответственности жителей региона «Зелёный путь: вместе за экологию»

ОАО «СМЗ» (ГК Росатом)

Национальный проект «Демография»

  • Проект развития творческих способностей детей с ОВЗ «В каждом ребенке — СОЛНЦЕ»

ПАО «ППГХО» (ГК Росатом)

Национальный проект «Образование»

  • Проект поддержки старшего поколения «Диалог поколений»

ФГУП «Атомфлот» (ГК Росатом)

Национальный проект «Экология»

  • Экологическое волонтерство «Лидеры Арктики»

ФГУП «ПО "Маяк"» (ГК Росатом)

Национальный проект «Образование»

  • Фестиваль волонтеров Озерска

ФГУП «ПСЗ» (ГК Росатом)

Национальный проект «Образование»

  • Профориентационный проект «IT-куб: формируем кадровый резерв заводского будущего»

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом — Калининская АЭС» (ГК Росатом)

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Культурно-просветительский и образовательный проект «Удомельская земля — край возрождения русской культуры»

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом — Кольская АЭС» (ГК Росатом)

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Совершенствование управления потоками в педиатрическом отделении поликлиники ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России

ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Государственная Корпорация «Ростех»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро "Восток"»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга» имени А.Я. Березняка"»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения "Растр"»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Объединенная судостроительная корпорация»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ГК по космической деятельности «Роскосмос»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «МРИЯ»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

Номинация «Крупный бизнес. Сетевой»

ПАО «ВымпелКом»

Национальный проект «Демография»

  • Платформа по обучению и трудоустройству специалистов с инвалидностью Everland при поддержке билайн

Национальный проект «Образование»

  • beelineforkids — платформа по освоению цифровых навыков для незрячих детей и подростков, а также с нарушениями моторики

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • «Потеряться — не значит пропасть». Использование ИИ и больших данных для поисково-спасательных операций
  • Билайн.МедТех — технологии для развития медицинского кластера

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

ПАО «Корпоративный центр Икс 5» (X5 Group)

Национальный проект «Демография»

  • Продовольственная помощь
  • Долгосрочная система доступности для покупателей и сотрудников «Магазины для всех»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Уроки для школьников о концепции осознанного и сбалансированного питания и здоровья «Школа питания» и «Здоровая Олимпиада»

Национальный проект «Экология»

  • Экологическая инициатива «Зеленый магазин»
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

АО «НМГ»

Национальный проект «Демография»

  • Антиалкогольный проект «Неверные»

Национальный проект «Образование»

  • Консультационный проект для подростков и их родителей «Пацаны меняются»
  • Психолого-образовательный проект «Янеплакса»

ПАО «Магнит»

Национальный проект «Образование»

  • Проект интеграции людей с ОВЗ «Эстафета успешности»
  • Проект поддержки активного образа жизни и улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов. «Инклюзивное волонтерство»
  • Инклюзивная среда для покупателей «Добрый заяц»
  • Проект по трудовой социализации детей-сирот и детей с ОВЗ «Магнит Life»

Национальный проект «Экология»

  • Рекомендации поставщикам POSM оборудования
  • Сбор и переработка батареек и аккумуляторов
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ООО «ВК» (VK)

Национальный проект «Культура»

  • Вертикальный сериал в VK Клипах «Осталась одна Таня»

Национальный проект «Образование»

  • Шоу «Кто здесь папа?»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Специальный проект «Лица Победы» — стелы и лендинг

ООО «ГЕРОФАРМ»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Лисена-сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом
  • Марафон 5.5

ООО «Деловые Линии»

Национальный проект «Культура»

  • Сотрудничество с Российской государственной детской библиотекой в рамках благотворительного проекта по перевозке книг

ООО «Лента»

Национальный проект «Образование»

  • Волонтерский проект «Время проявить заботу»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Всероссийская программа по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни

НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор)

Национальный проект «Демография»

  • Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Национальный проект «Культура»

  • Съемка спектакля к 650-летию г. Кирова

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

Национальный проект «Образование»

  • Размещение роликов о Дальнем Востоке

Национальный проект «Экология»

  • Поддержка рекламной кампании «Антипожары»

ООО «Учи.ру»

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

  • Олимпиада «Безопасные дороги»

Национальный проект «Культура»

  • Олимпиада «Культура вокруг нас»

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

  • Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Олимпиада «Безопасный интернет»

Национальный проект «Экология»

  • Олимпиада по окружающему миру и экологии

ООО «Кех Екоммерц» (сервис объявлений «Авито»)

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Олимпиада «Безопасный интернет»

Номинация «Крупный бизнес. Регион»

ПАО АФК «Система»

Национальный проект «Демография»

  • «Спортивная Система»: круглогодичный цикл спортивных акций со смыслом

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Искусство через призму науки и технологий
  • Наука и бизнес: инвестиции в будущее

Национальный проект «Образование»

  • Всероссийский проект профориентации «Лифт в будущее»
  • Проект социального воздействия «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области»
  • Системные инвестиции в территории
  • Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

АО «СУЭК»

Национальный проект «Демография»

  • Всероссийская спартакиада работников СУЭК «Игры титанов»
  • Поддержка старшего поколения «Ветеранские смены»
  • Спортивные соревнования для детей с ОВЗ «Старты мечты»
  • Фестиваль по мини-футболу «Звездочки СУЭК»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Грантовый конкурс «Комфортная среда обитания»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Программа по организации лечения и оздоровления детей и работников угольной отрасли из регионов присутствия
  • Совершенствование системы здравпунктов

Национальный проект «Культура»

  • Музей Шахтерской славы

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

  • Школа социального предпринимательства

Национальный проект «Образование»

  • Волонтерский проект для подростков «Трудовые отряды СУЭК»
  • Профориентационный проект «Детский университет»
  • Профориентационный конкурс «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс»

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

  • Клубы профессиональных сообществ «Добычник» и «Проходчик»

Национальный проект «Экология»

  • Образовательный онлайн-курс «Школа Экогероев»
  • Экологический марафон «Zубочистка»
  • Поддержка природного заказника «Кокуйское болото»
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ООО «Сахалинская Энергия»

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

  • Управление вопросами дорожной безопасности

Национальный проект «Демография»

  • Благотворительная акция в поддержку детской следж-хоккейной команды «Сахалинские Львята»
  • Спортивный марафон «Лыжи добра»
  • Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера
  • Хоккейный клуб «Сахалинская Энергия»
  • Стратегия «Здоров’Я»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Пейзажный сад «Энергия»

Национальный проект «Культура»

  • Комплексный проект «Лаборатория сахалинской энергии»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Первый корпоративный кейс-чемпионат «Кубок Энергии»

Национальный проект «Образование»

  • Благотворительная корпоративная акция «Новогодние чудеса»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Промышленная экскурсия «Покорители энергии»

Национальный проект «Экология»

  • Экологический онлайн-урок «В шкуре кита»
  • Программа мониторинга серых китов

ПАО «СИБУР»

Национальный проект «Демография»

  • Программа СИБУРа по развитию футбола «Школа футбола»

Национальный проект «Культура»

  • Проекты направления «Культура» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»

Национальный проект «Образование»

  • Образовательный проект «Семья — место силы»
  • Грантовая программа для НКО и бюджетных учреждений соц. сферы программы соц. инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»
  • Проекты направления «Образование и наука» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»
  • Программа корпоративного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир»

ООО «Киберпротект»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • «Кибер Забота» — всероссийский проект по обучению детей и взрослых принципам безопасного поведения в сети Интернет

ООО СК «Росгосстрах Жизнь»

Национальный проект «Демография»

  • Проект по популяризации ЗОЖ «Лаборатория здоровья»

АО «МХК ЕвроХим»

Национальный проект «Демография»

  • Проект популяризации спорта и ЗОЖ среди сотрудников «ЕвроХим Спорт»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • «Города для жизни». Создание и модернизация объектов городской инфраструктуры в городах присутствия ЕвроХима
  • Развитие общественных социокультурных пространств в городах присутствия «ЕвроХима»

Национальный проект «Культура»

  • Фестиваль культурного наследия «Строганов Фест на Каме»

Национальный проект «Образование»

  • Центр поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие»
  • #ВолонтерыЕвроХима

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Туристический маршрут «Котельниково — земля героев»
  • Туристический маршрут «Ковдор — столица Гипербореи»

Национальный проект «Экология»

  • Экологические акции предприятий компании «ЕвроХим»

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Национальный проект «Демография»

  • Программа по поддержке семьи, материнства и детства

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Корпоративная программа предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

  • Конкурс социальных проектов «Вместе! С моим городом»

Национальный проект «Образование»

  • Программа корпоративного волонтерства «Вместе! С призванием»
  • Профориентационный проект «Вместе! С образованием»
  • Образовательно-профориентационный центр «Выставка "Железно!"»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Промышленный туризм «Металлоинвеста»

Национальный проект «Экология»

  • Проект участия сотрудников компании в стратегии устойчивого развития «Зеленый мир Металлоинвеста»
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ООО «Свеза-лес»

Национальный проект «Демография»

  • Проект закрепления молодежи в пос. Уральский (Пермский край) «Власть. Бизнес. Молодежь»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Благоустройство территории парка «Металлург» (Свердловская область, пос. Верхняя Синячиха)

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

  • Грантовый конкурс бизнес-проектов среди малого и среднего бизнеса «Бизнес Рядом»

Национальный проект «Образование»

  • Региональный чемпионат «Искатели профессий»
  • Профориентационный класс «Деревообработка и экология»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Промышленный туризм «Крепче стали то, что сделано руками»

Национальный проект «Экология»

  • Газификация Мантуровского муниципального округа при поддержке компании «Свеза»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Мониторинг здоровья сотрудников «День здоровья»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

Национальный проект «Экология»

  • Поддержка рекламной кампании «Антипожары»

ПАО «ФосАгро»

Национальный проект «Демография»

  • Программа «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)
  • Строительство и поддержка лыжного комплекса «Тирвас»

Национальный проект «Жильё и городская среда»

  • Проект по благоустройству городской среды в регионах присутствия компании «Наши любимые города»

Национальный проект «Образование»

  • Программа «ФосАгро-колледж»
  • Программа «ФосАгро-школа»
  • Интерактивно-образовательный центр ФосАгро
  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»

АО «Пигмент»

Национальный проект «Демография»

  • Ветераны АО «Пигмент» — старшему поколению — яркие будни
  • Спортсмены АО «Пигмент»: Спорт и труд вместе идут

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Химия во благо: создание благоприятной социальной среды в регионе присутствия химического завода «Пигмент»

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

  • Разработка продукта улучшенного качества «Краситель основной КРАТА БРАУН марка А»
  • Разработка продукта улучшенного качества Пигмент голубой фталоцианиновый (-модификации) 15 : 3 марка АТ

Национальный проект «Образование»

  • Стипендиальная программа АО «Пигмент» для студентов
  • Конкурс «Лучший учитель химии»
  • Олимпиада по химии «Современные материалы и технологии»
  • Конкурс исследовательских проектов для школьников и студентов

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

  • «Бережливые среди нас: повышение производительности труда на производстве добавок к бетону в АО «Пигмент»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Проект промышленного туризма «Пигмент»: маршруты в будущее

ПАО «ГМК "Норильский никель"»

Национальный проект «Демография»

  • Программа спортивно-массовых мероприятий НОРНИКЕЛЯ

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Проект вклада в создание комфортной и безопасной городской среды «Норильск будущего»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Корпоративная медицина в Норникеле

Национальный проект «Экология»

  • Экомарафон «Понеслось»

АО «Елатомский приборный завод» (ЕЛАМЕД)

Национальный проект «Демография»

  • Спортивный проект для старшего поколения «Энергия побед 2.0»

ПАО «Северсталь»

Национальный проект «Демография»

  • Проект продвижения ЗОЖ для сотрудников «Северстали» «Для Своих: с заботой о каждом»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Программы развития регионов присутствия «Северстали»

Национальный проект «Образование»

  • Инженерные классы «Северстали»
  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Национальный проект «Экология»

  • Поддержка рекламной кампании «Антипожары»
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ПАО «Полюс»

Национальный проект «Культура»

  • Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» и его финал фестиваль «Территория. Магадан»

Национальный проект «Образование»

  • Образовательный проект «Полюс-класс»
  • Марафон просветительских лекций «Нансен»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Автоэкспедиция «Золото открытий»

ООО «СГК»

Национальный проект «Экология»

  • Проект по строительству электрозаправок «СИБИРЬ ЗАРЯЖАЕТ»
  • Модернизация генерирующих объектов Красноярской ТЭЦ-1
  • Экомарафон по озеленению «Зеленые дружины СГК»
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

АО «РУСАЛ Менеджмент»

Национальный проект «Экология»

  • Лесоклиматический проект РУСАЛа «Авиационная охрана лесов от пожаров в Красноярском крае»

Национальный проект «Демография»

  • Центры спортивных единоборств «Сокол»

АО «ПРОТЕК»

Национальный проект «Демография»

  • Программа по преодолению бесплодия «Новая жизнь»

Национальный проект «Образование»

  • Образовательный проект для школьников 8-10 классов «Наука в регионы»

ОК РУСАЛ

Национальный проект «Экология»

  • Экологический марафон «День реки»

ПАО «ТМК»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Проект поддержки здоровья детей «Детская больница без боли»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Развитие промышленного туризма в ТМК

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK GROUP)

Национальный проект «Образование»

  • Открытый чемпионат электриков IEK

АО «ОТЭКО»

Национальный проект «Образование»

  • Профориентационные мероприятия «Территория развития»
  • Волонтерский проект «Энергия добра»

ООО «Сибстекло»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Эколого-просветительский проект «КРУГОВОРОТ СТЕКЛА В ЗАВОДЕ»

ПАО «ГАЗ»

Национальный проект «Жилье и городская среда»

  • Программа развития территорий «Новый социальный вектор»

ПАО «ММК»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Система безопасности сотрудников на базе искусственного интеллекта (ИИ)

ГК «Элемент»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «ТурМикрон. Наука и университеты»

Национальный проект «Образование»

  • Профориентационный проект «ТурМикрон. Образование»

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»

  • MES: Цифровые решения для управления производством

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Национальный проект «Экология»

  • Экологические конкурс «Пермь — мастерская будущего»

ООО «Симферопольское ПО Крымпласт»

Национальный проект «Демография»

  • Туризм для граждан пожилого возраста и инвалидов «12 000 шагов по Крыму»

АО «ОТЛК ЕРА»

Национальный проект «Образование»

  • Мультифункциональный интерактивный класс виртуальной реальности

АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

Национальный проект «Экология»

  • Поддержка рекламной кампании «Антипожары»
  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

АО «ОЭЗ ППТ "Алабуга"»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
  • Профориентационные мероприятия «ALGA в Будущее»

ПАО «НЛМК»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ПАО «КАМАЗ»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «БИОКАД»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Проект профилактики онкозаболеваний «Живи без страха»

АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «КАУСТИК»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Кондопожский ЦБК»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Мостострой-11»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Первоуральский новотрубный завод»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Петербургский тракторный завод»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Пластик»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «ПРОМТЕХ-Дубна»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Р-Фарм»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «РУСАЛ Урал»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Рыбные Корма»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей"» — Обуховский завод

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Сибирская горно-металлургическая компания»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «СУЭК-Кузбасс»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Технопарк Слава»

  • Национальный проект «Наука и университеты»
  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО «Уральская Сталь»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

АО «Челябинский механический завод»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

АО ГК «МЕДСИ»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ЗАО «Абрау-Дюрсо»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Компания GORA Кумроч (АО «Быстринская горная компания»)

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ПАО НПО «ЭЛСИБ»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ОАО «ЭНЕРГОМАШ»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «Агропромышленный холдинг "Зеленая Долина"»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО «Киберсталь»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО «Кубань-вино»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО «Мантера-Групп»

Национальный проект «Демография»

  • Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

ООО «Мегапак»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «Метеор Тех Энгельс»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД НОВГОРОДСКИЙ»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «Национальная продовольственная группа "Сады Придонья"»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

ООО «Новотелеком»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «Новохим»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «РИТЭК»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «Солнечный ветер»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

Национальный проект «Образование»

  • Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»

Холдинг «Спорт Бизнес Консалтинг»

Национальный проект «Демография»

  • Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

ООО «Айрон Кинг» (Iron King)

Национальный проект «Демография»

  • Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Номинация «Средний бизнес»

ООО «Большая Тройка»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • От технологического суверенитета до глобального лидерства

ООО «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Пет-френдли инфраструктура для путешествий в России (концепция «Можно с питомцами»)

ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»

Национальный проект «Экология»

  • Проект по лесовосстановлению «Лес Просвет»

ЗАО «О1 ПРОПЕРТИЗ МЕНЕДЖМЕНТ» (O1 Properties)

Национальный проект «Экология»

  • Платформа об экологической ответственности Green One Club

ООО НПО «Экспериментальный завод»

Национальный проект «Образование»

  • Профориентационный проект «Профессиональные кадры — основа крепкого станкостроения»

ООО «РУСГЕОТЕХ»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

Номинация «Малый бизнес»

ООО «КИНОСФЕРУМ»

Национальный проект «Образование»

  • Первая национальная платформа детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»

ООО «Стоп Угроза»

Национальный проект «Образование»

  • Система уроков для разновозрастных групп и направлений «Уроки безопасности для всех»

ИП Ветрова Елена Николаевна (Компания «Родной спорт»)

Национальный проект «Демография»

  • Спортивный проект «Прыжки через резинку — новый вид спорта»

ООО «ТИЭЙЧАР МАРКЕТИНГ»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • II Национальная премия ГОРЫ РОССИИ — 2023 год

ООО «Агентство социального маркетинга»

Национальный проект «Культура»

  • Семейный литературный фестиваль «Сила слова»

Национальный проект «Образование»

  • Образовательные интенсивы для учителей математики, химии, физики

ИП Селендеева Оксана Николаевна (CODDY)

Национальный проект «Образование»

  • Обучение программированию для детей из детских домов и школ-интернатов «Будущее без Границ»

ИП Почтарёв Сергей Юрьевич

Национальный проект «Демография»

  • Уникальный спортивный проект «Тропа Героев»

ООО «ВАЙЛД ТРЕЙЛ»

Национальный проект «Демография»

  • Серия спортивных фестивалей и забегов Wild Trail

ООО НИЦ «Профессиональное долголетие»

Национальный проект «Демография»

  • Социально-ориентированный проект «Старшему поколению — забота и уход!»

ИП Ширинкина Нина Юрьевна

Национальный проект «Образование»

  • Детский инклюзивный развивающий центр «МАНЯ»

ООО «Славянский лев»

Национальный проект «Демография»

  • Система взаимодействия болельщиков и спортсменов «ПОДДЕРЖИ СВОИХ»

ООО «Экотранс»

Национальный проект «Экология»

  • Эколого-просветительский проект для школьников «ЭКО ЧЕТВЕРТЬ»

ИП Сонина Татьяна Дмитриевна

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Иммерсивная экскурсия «Войс Трип» в Волгограде

ИП Гвоздев Владимир Евгеньевич

Национальный проект «Демография»

  • Социальная адаптация старшего поколения «Соединяя поколения»

ИП Маслова Ирина Юрьевна

Национальный проект «Образование»

  • «Инженериум» в детском клубе «Школа гениев»

ООО ПЦ «ЛАД»

Национальный проект «Культура»

  • Екатеринбургский международный книжный фестиваль «Красная строка»

ООО «ТАКО»

Национальный проект «Образование»

  • Образовательная программа «Творческая академия креативных открытий»

ИП Горшкова Ирина Михайловна (экопункт «Соберум»)

Национальный проект «Экология»

  • Инклюзивная экомастерская «Соберум»

ООО «Медиатор» (Детский профильный лагерь «CS Camp»)

Национальный проект «Демография»

  • Программа воспитания ЗОЖ среди детей и молодежи «Настоящая реальность»

ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ»

Национальный проект «Экология»

  • Открытие экоцентра в Новосибирске

ООО «Народный архитектор»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

ООО «Бравый страус»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «Вайсмарт Инвент»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «Инпромавтоматика»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО «Учебно-производственный центр УНИТЕХ»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

ООО НПО «Броня»

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Экскурсии на предприятия «Наука рядом»

Номинация «НКО»

БФ «Женщины за жизнь»

Национальный проект «Демография»

  • Медиа-проект «Рейд "За Жизнь"». Общественный контроль»
  • Сообщество поддержки будущих мам «Здравствуй, Мама»
  • Федеральная горячая линия помощи беременным и молодым мамам
  • Адресная денежная помощь «Сборы»
  • Проект по уменьшению количества абортов на ранних сроках беременности «Сохрани в себе человека»

Национальный проект «Образование»

  • Образовательный проект «Школа волонтеров»

АНО «ЦАФРДОВ»

Национальный проект «Демография»

  • Центр раннего физического развития, адаптации и социализации для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их семей
  • Программа развития адаптивного спорта в России
  • Международный Адаптивный «Забег»
  • Программа развития спорта для детей с ОВЗ «Инклюзивный футбол»

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»

Национальный проект «Демография»

  • Поддержка в социализации и трудоустройстве выпускников детских домов —проект «Всё получится!»

Национальный проект «Образование»

  • Волонтерская программа «Финансовая грамотность для воспитанников детских домов»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Академия искусственного интеллекта для школьников

Фонд Андрея Мельниченко

Национальный проект «Образование»

  • Программа поддержки одаренный детей «Центры Талантов.ФМ»
  • Профориентационная программа для школьников «Профклассы.ФМ»
  • Международная Менделеевская олимпиада по химии
  • Российский научный конкурс (РНК) Фонда Андрея Мельниченко
  • Детский научный конкурс Благотворительного фонда Андрея Мельниченко (ДНК)

АНО «Цифровая экономика»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Всероссийский образовательный проект направлен на раннюю профориентацию школьников в сфере информационных технологий «Урок Цифры» (урокцифры.рф)
  • Просветительский проект «Цифровой ликбез»
  • Информационная поддержка марафона для будущих молодоженов «Выходи за меня»

БФ «Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение"»

Национальный проект «Демография»

  • Проект социально адаптации старшего поколения «Сопровождаемое проживание»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Обучение компьютерной грамотности людей с одновременной потерей слуха и зрения

АНО «Центр помощи "Заступник"»

Национальный проект «Образование»

  • Некоммерческий социальный проект помощи детям в критической ситуации «Заступник»

Фонд «Не напрасно»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Проект поддержки онкобольных «Всё не напрасно»

БФ «Измени одну жизнь»

Национальный проект «Демография»

  • Создание базы видеоанкет для детей из детских домов для стимуляции процесса усыновления

БФ «Мечта»

Национальный проект «Образование»

  • Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России»

БФРУКС «КАРДО»

Национальный проект «Демография»

  • Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО»

МОО «Национальный Инклюзивный Комитет»

Национальный проект «Демография»

  • Проект поддержки адаптивного спорта для детей с ОВЗ, воспитанников детских домов «Национальный Инклюзивный Комитет»

Фонд «Университет детства»

Национальный проект «Образование»

  • Большая игра «Школа Рыбаков Фонда» имени Льва Выготского

АНО «Центр развития киноиндустрии "Киностудия имени Кира Булычева"»

Национальный проект «Образование»

  • Профориентационный проект «ТЫ — КАДР»

АНО «ПОМОЩНИКИ СТРАНЫ»

Национальный проект «Образование»

  • Благотворительная с2с платформа «Добстер.рф»

РОО «ЦЗРЛ»

Национальный проект «Образование»

  • Служба экстренной помощи подросткам «Защита будущего»

Общероссийская ФСОО «Федерация тхэквондо»

Национальный проект «Демография»

  • Федерация адаптивного тхэквондо России

Фонд «ФОРОТЕХ»

Национальный проект «Образование»

  • Социальный проект по профориентации в цифровом мире и киберсоциализации детей «Город навыков. Экосистема Skill City»

Фонд СЦК «БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ»

Национальный проект «Образование»

  • Социальный проект Фонда поддержки талантливой молодежи «ПАЗЛ»

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)

Национальный проект «Образование»

  • Служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства 18+ «Семейные приемные ВОРДИ»

АНО «ПАРКРАН»

Национальный проект «Демография»

  • Развитие движения ежедневных пробежках «5 вёрст» в России

Общероссийская организация «Городские реновации»

Национальный проект «Демография»

  • Проект направлен на создание благоприятных условий для молодых мам «Экосистема семьи»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Медиапроект «Городские интонации»
  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

Национальный проект «Экология»

  • Программа по уменьшению углеродного следа «По следам природы»

БФ «Солнечный город»

Национальный проект «Демография»

  • Проект по выстраиванию межведомственной работы по предотвращению детского и семейного неблагополучия «Защитники детства»

Национальный проект «Образование»

  • Проект социальной адаптации подростков-воспитанников детских домов через взаимодействие с волонтером-наставником «Наставничество»

БФ «СТРАНА ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Адресная медицинская, реабилитационная и санаторно-курортная помощь детям

Национальный проект «Образование»

  • Программа по социально-психологической адаптации детей и подростков
  • Адресная гуманитарная помощь семьям с детьми и поддержка учреждений оказывающим помощь детям, находящихся в ТЖС

ОООР «СР РКП России»

Национальный проект «Демография»

  • Развитие корпоративного спорта в ракетно-космической промышленности

БФ «Татнефть»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Озеленение территорий, создание общественных пространств
  • Строительство и ремонт водоводов, обеспечение питьевой водой

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Проект выявления и адресная поддержка высококвалифицированных медицинских кадров «Доктор 21 века»

Национальный проект «Культура»

  • Обучение сотрудников организаций культуры по направлению «Менеджер в области культуры»
  • Капитальный ремонт краеведческого музея

Национальный проект «Образование»

  • Ремонт и оснащение классов химии, физики, информатики и биологии

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Уроки здоровья для школьников и студентов «Дети на защите взрослых»
  • Поддержка информационной кампании «Борьба с инсультом»

АНО «Территория культуры»

Национальный проект «Культура»

  • Программа расширения доступности культурных благ в городах присутствия ГК Росатома «Территория культуры Росатома»

Фонд развития МСП

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Всероссийский проект по поддержке людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались»

Российская благотворительная организация «Детские деревни SOS»

Национальный проект «Образование»

  • Проект «Шаг навстречу особенной дружбе»

АНО «Арк.Ин»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Культурно-просветительский проект «ДЕТИ АРКТИКИ»

Фонд «РакФонд»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Школа научных исследований для молодых онкологов

АНО Центр развития и популяризации ФКиС

Национальный проект «Демография»

  • Спортивное движение «Уличная Атлетика»

БФ «ДоброДомик»

Национальный проект «Демография»

  • Кафе для пожилых людей #ДоброДомик

БФ «Синара»

Национальный проект «Образование»

  • Профориентационный проект «Точка опоры»
  • Корпоративное волонтерство БФ «Синара»

МОО «Молодежная палата»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Проект популяризации уникальных природных объектов в России «Места силы России»

МОО «Старшие Братья Старшие Сестры»

Национальный проект «Образование»

  • Волонтерская программа «Наставники детям»

Фонд «Успех»

Национальный проект «Экология»

  • Проект по воспитанию осознанного потребления и переработки «Мастерская ресайклинга»

БФ «Ветер добрых перемен»

Национальный проект «Демография»

  • Детский футбольный турнир «Чемпионат Победителей»

АНО «ИНИЦИАТИВА»

Национальный проект «Демография»

  • Международный проект «Кубок дружбы народов»

АРМЭОД «Чистый Север — чистая страна»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийский экологический лагерь «Чистый Север — чистая страна»

БФ «ВРЕМЯ ДОБРЫХ»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Адресная помощь тяжелобольным детям Донбасса

АНО «Центр паллиативной помощи — хоспис им. В. и З. Стародубцевых»

Национальный проект «Образование»

  • Волонтерский проект «Помощь идет»

АНО ВО «МПА ВПА»

Национальный проект «Образование»

  • Проект о кибербезопасности «Pro100 БЕЗОПАСНО: ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ»

АНО ДПО «ЦПК «Становление»

Национальный проект «Образование»

  • Проект популяризации продолжения трудовых династий «Продолжаем дело Отцов»

АНО СО «Сап Восток»

Национальный проект «Демография»

  • Сап-станция для детей «ПАРИС» («ПАРИС» — проект адаптивного реабилитационного инклюзивного сап серфинга)

БФ «Дорога к дому»

Национальный проект «Образование»

  • Проект психологической поддержки подростков «Выбери жизнь»
  • Программа поддержки одаренных детей «Путь к успеху»

ЛРОО «ИРРИС "Семь-Я"»

Национальный проект «Образование»

  • Программа нейрокоррекции и абилитации для детей с особенностями в развитии «Нейро-Бум»

МАУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс»

Национальный проект «Образование»

  • Проект по патриотического воспитанию подрастающего поколения «Солдаты неба»

РСОО ХМАО-ЮГРЫ «ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ»

Национальный проект «Демография»

  • Спортивный проект для детей с ОВЗ «Инклюзивный хоккей»

АНО «БМП»

Национальный проект «Экология»

  • Проект формирования экологической культуры «Как прекрасна наша планета»

АНО «Центр ОСМ» (KareliaSport)

Национальный проект «Демография»

  • Karelia Sport — Твой формат путешествия

АНО «ЦИ "Добрый Дом"»

Национальный проект «Демография»

  • Фестиваль семейного волонтерства «Добрый Дом»

АНО «ЧЕЛОВЕК НАПРОТИВ»

Национальный проект «Демография»

  • Центр профилактики деменции и сохранения интеллектуального и когнитивного здоровья «Хрустальное сознание»

БФ «ПРОДОБРО»

Национальный проект «Образование»

  • Проект оказания адресной помощи ветеранам физкультуры и спорта «Сердце не забудет»

ВОД «Волонтеры-медики»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Просветительский проект по здравоохранению и благоустройство малых населенных пунктов #Добровсело
  • Будь здоров
  • Всероссийская программа по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни

ИОООИД «Надежда»

Национальный проект «Экология»

  • Творческая мастерская с использование экологичных материалов для производства «Делаем Добро»

КРОМО «Экосоюз»

Национальный проект «Экология»

  • Проект просвещения горожан о сортировке отходов «Разделяйте сами. Разделяйте с нами»

ОРООИ «ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ»

Национальный проект «Образование»

  • Трудоустройство людей с ОВЗ «Добрые мастерские»

Тверская региональная Физкультурно-Спортивная Общественная организация «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики и Спортивной Йоги Тверской Области»

Национальный проект «Демография»

  • Спортивная инициатива «Прорыв к здоровью — НА ТУРНИК»

ЧУ БФ «Металлург» «ЦСОН»

Национальный проект «Демография»

  • Клуб активного долголетия «Сохранись»

БФ «Помощь»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Проект поддержки здравоохранения в детских больницах «Большая помощь»

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 204» г. Чебоксары

Национальный проект «Образование»

  • Центр помощи семьям «Консультационный центр СОВА»

АНО «Диалог»

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Информационная поддержка марафона для будущих молодоженов «Выходи за меня»

АНО «Институт развития местных сообществ»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

АНО «Театр Мюзикла»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

АНО по развитию добровольчества (волонтерства) и социальных инициатив Росатом «Энергия развития»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России

Национальный проект «Наука и университеты»

  • Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»

БФ «Жизнь как чудо»

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Детские игровые пространства

Всероссийский союз пациентов

Национальный проект «Здравоохранение»

  • Проект профилактики сердечно-сосудистых заболеваний «Чтобы жить долго»

Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

ГБУ города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы "Мосстройинформ"»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

  • Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Национальный проект «Здравоохранение»

  • День открытых дверей для будущих медиков «Пирогов фест»

Федеральное агентство по делам молодежи

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Информационная поддержка марафона для будущих молодоженов «Выходи за меня»

Российская ассоциация электронных коммуникаций

Национальный проект «Цифровая экономика»

  • Информационная поддержка марафона для будущих молодоженов «Выходи за меня»

Российский Международный Олимпийский Университет

Национальный проект «Демография»

  • Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых»

Национальный проект «Экология»

  • Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»

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