Финалисты Национальной премии «Наш вклад» и обладатели статуса «Партнер национальных проектов России»
Номинация «Госкорпорации и госкомпании»
ПАО «Сбербанк»
Национальный проект «Демография»
- Волонтерский проект сопровождаемого трудоустройства «Все получится!»
- Волонтерский проект заботы о когнитивном здоровье старших «Деменция.net»
- Волонтерский проект «Доброзелень», вовлечение одиноких людей старшего возраста в социальное предпринимательство
Национальный проект «Здравоохранение»
- Умная камера СберЗдоровья
- Дистанционный мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
- СберЗдоровье — цифровизируем медицинскую отрасль
Национальный проект «Культура»
- Театротерапия. Волонтерская программа творческой реализации детей с инвалидностью и их родителей
Национальный проект «Образование»
- Волонтерская программа по финансовой грамотности для воспитанников детских домов
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Экскурсионный маршрут по Екатеринбургу и Школа гидов «Зеленая линия. Гуляй со Сбером»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Подкаст AI4PLANET
- Совместная магистерская программа СБЕР — СПбГУ
- Система управления персональных данных SBER BANK PRIVACY
- Просветительские мероприятия по повышению культуры приватности
Национальный проект «Экология»
- Акция «Дань Волге в День Волги»
- Платформа «Сберегаем вместе»
- Проект по сохранению лесов «Сохраним лес вместе!»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
АО «Россельхозбанк»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Цифровая платформа «Своё жильё»
- Цифровая платформа «Своё село»
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
- Цифровая платформа «Своё Родное»
Национальный проект «Образование»
- Цифровая платформа «Я в Агро»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Цифровая платформа «Свое Фермерство»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Цифровая платформа «РСХБ в цифре»
- Цифровая платформа «Своё За городом»
АО «Почта России»
Национальный проект «Демография»
- Проект по корпоративному спорту «Почтовый онлайн-марафон»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Уголок здоровья в сельских почтовых отделениях
Национальный проект «Образование»
- Общеразвивающая программа «Почта — от детской мечты до взрослых достижений»
- Кейс-чемпионат молодых специалистов «Мое пространство»
- Общеразвивающая программа «Почта — общение без границ»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Доступность электронных государственных услуг для сельского населения
Национальный проект «Экология»
- Благотворительный сбор одежды и обуви
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Мониторинг здоровья сотрудников «День здоровья. Саратовская область»
- Мониторинг здоровья сотрудников «День здоровья. Тамбовская область»
ПАО «Газпром»
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
- Просветительский проект о безопасности дорожного движения «ВСЕМ ДЕТЯМ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
Национальный проект «Демография»
- Всероссийский проект поддержки детского спорта «Газпром — детям»
- Детский региональный шахматный фестиваль «ПОДВИГ ПЕШКИ»
- Проект развития детско-юношеского спорта «Путь чемпиона»
- Проект поддержки талантливой молодежи «Академия талантов»
- Турнир по боксу памяти Владислава Стрижова
- Проект продвижения спортивного образа жизни для молодежи «Мастер-классы звезд российского спорта»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Перми к 300-летию: создание ансамбля газовых фонарей и первого в истории памятника П.Г. Соболевскому
- Проект благоустройства социальных пространств «Вклад в будущее — 2023»
Национальный проект «Культура»
- Проект по сохранению культурного наследия и исторической идентичности Петербурга в современном мире «Друзья Петербурга»
- Исторический проект поддержки изучения истории «Полет сквозь время: история российского воздухоплавания»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Образовательный проект «Покоряя шельф»
Национальный проект «Образование»
- Летняя профориентационная школа «Будущее — это мы!»
- Корпоративное волонтерское движение #GAZ_актив
- Профориентационный проект для молодежи «GAZ ПОКОЛЕНИЕ»
- Фестиваль «Тепло детских сердец»
- Проект поддержки инклюзивного творчества «ДОБРОКАЛЕНДАРЬ»
- От истории к будущему. Поддержка поискового движения
- Волонтерский проект «Вахта памяти» («Газпром профсоюз»)
- Социально-культурный проект воспитания подростков «Будущее вместе — Духовное наследие»
- Образовательный проект «Живая планета»
- Благотворительный проект «ДОБРОЕ ВРЕМЯ»
- Проект поддержки людей с ОВЗ «Норма жизни»
- Быть рядом: помощь социальному приюту для девочек «Маша»
- Образовательный профориентационный проект «Пионеры шельфа»
- Инклюзивный творческий проект «Грани»
- Проект ранней профориентации «Приключения Октамена. Покорители энергии»
- #ДоброПомощь_ТГК1: добром объединяем коллектив
- Благотворительная ярмарка на Амурском газоперерабатывающем заводе «ТВОРИ ДОБРО»
- Волонтерский проект #МыВместе
- Военно-патриотическая акция «Вахта памяти» (ООО «Газпром трансгаз Москва»)
- Волонтерский проект «От чистого сердца из Арктики»
- Поисковый отряд «Феникс»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Экопросветительский проект «Газовики на колесах!»
Национальный проект «Экология»
- Проект развития экологической культуры «Зеленый тренд»
- Проект по экопросвещению для подростков «Начни с себя»
- Народный пробег «Трек года»
АО «ДОМ.РФ»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Образовательная платформа «Проект.Ф»
Национальный проект «Культура»
- Спонсорская поддержка Московской консерватории им. П.И. Чайковского и ГМИИ им. А.С. Пушкина
Национальный проект «Образование»
- Архитектурный хакатон
- Образовательная программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ
- Фестиваль карьеры «СТРОЙ.ФЕСТ»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Курс «Технологии информационного моделирования»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ПАО «Банк ВТБ»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Грантовая поддержка учреждений здравоохранения «Мир без слез»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Фонд содействия развитию науки «Институт финансовой и актуарной математики "Вега"»
Национальный проект «Экология»
- Экологический проект «Подари лес другу»
ПАО «Газпром нефть»
Национальный проект «Демография»
- Система спортивных проектов «Шторм»
Национальный проект «Культура»
- Проект по развитию музыкального образования в регионах «Музыкальная мастерская Юрия Розума»
Национальный проект «Образование»
- Интеллектуальный турнир «Умножая таланты»
- Система корпоративного волонтерства «Газпром нефти»
Национальный проект «Экология»
- Проект экологического восстановления территорий «Чистая среда»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Западно-Сибирская Ж.Д. — филиал ОАО «РЖД»
Национальный проект «Образование»
- Проект мотивации и поощрения корпоративных волонтеров компании «7 граней души»
- Проект по патриотическому воспитанию «Уроки о важном»
- Экосистема корпоративного волонтерства «С добром по пути»
ОАО «РЖД»
Национальный проект «Образование»
- Система непрерывного обучения и развития молодежи
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Гринатом» (ГК Росатом)
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Система привлечения и удержания молодых ИТ-специалистов в атомной отрасли
ПАО «Ростелеком»
Национальный проект «Культура»
- Просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»
Национальный проект «Образование»
- Проект РОСТ — онлайн репетиторство для воспитанников и выпускников детских домов и интернатов
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Концерн Росэнергоатом» (ГК Росатом)
Национальный проект «Культура»
- Международный детский проект «Территория успеха: мультиКЛИПация»
- Международный детский проект «Территория успеха: Пегас»
Национальный проект «Образование»
- Школа атомных коммуникаций Media Skills
- Конкурс научно-технического творчества детей и молодежи «ИнженериУм» им. И В. Курчатова
ПАО «Промсвязьбанк»
Национальный проект «Демография»
- Первый Всероссийский Спортивный Проект «ПСБ —Детям»
- Программа корпоративного спорта «ПСБ Спорт»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
- Экопроект по сохранению лесов «Сохраним лес»
ПАО «ДВМП» (ТГ FESCO)
Национальный проект «Демография»
- Туристический слет
Национальный проект «Здравоохранение»
- Помощь паллиативному отделению
Национальный проект «Образование»
- Проект поддержки детского и семейного чтения «FESCO ДЕТЯМ»
- Мотивационные мероприятия по привлечению учителей в регионы РФ «Учитель для России»
- Программа бесплатного обучения детей цифровым навыкам «IT-класс FESCO»
- Профориентационный проект «Билет в будущее»
- Конкурс для подростков «Контур Культуры»
- Грантовый конкурс «МОРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ПАО «Транснефть»
Национальный проект «Демография»
- Общероссийская корпоративная эстафета «ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭСТАФЕТА»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Создание историко-археологического парка «Херсонес Таврический»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Госкорпорация «Росатом»
Национальный проект «Образование»
- Грантовый конкурс «Социальные лидеры атомных городов»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ПАО «ОАК»
Национальный проект «Образование»
- Внутрикорпоративный профориентационный проект «Профессионалитет»
- Проект ежегодной практики для студентов «Корпоративная межрегиональная практика»
- Профориентационный проект для сотрудников корпорации «Крылья детства»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
ФГУП «ГХК» (ГК Росатом)
Национальный проект «Демография»
- Обучение цифровой грамотности людей старшего поколения «Добрая цифра»
Национальный проект «Образование»
- Проект арт-терапия «Веселый коридор»
- Благотворительный конкурс социальных проектов «Преображая жизнь»
АО «Хиагда» (ГК Росатом)
Национальный проект «Образование»
- Волонтерский проект для подшефного интерната «Чужих детей не бывает»
- Профориентационный проект «Юниор Хиагда Skills»
Национальный проект «Экология»
- Проект восстановления лесных массивов «Лес — наше богатство!»
ГУП «Московский метрополитен»
Национальный проект «Демография»
- Программа корпоративного спорта «Твое спортивное метро»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Конкурс «Цифровой инноватор»
АО «Атомстройэкспорт» (ГК Росатом)
Национальный проект «Демография»
- Программа корпоративного спорта «Кати — Греби»
Национальный проект «Культура»
- Проект сохранения исторического наследия «Добровольцы Росатома — Культурному наследию России»
АО «Ангарский Электролизный Химический Комбинат» (ГК Росатом)
Национальный проект «Экология»
- Благоустройство экологической тропы на Пик Новокшонова «Жизненный путь»
АО «АТМ» (ГК Росатом)
Национальный проект «Образование»
- Волонтерский проект «АТМосфера тепла»
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Ижора» (ГК Росатом)
Национальный проект «Экология»
- Проект по раздельному сбору мусора «ЭКО-Колпино. Раздельный сбор»
ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ»
Национальный проект «Образование»
- Профориентационный проект «КОМПАС для школьников»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (ГК Росатом)
Национальный проект «Образование»
- Реализация ежегодных новогодних благотворительных акций в ЗАТО Саров Нижегородской области
АО «НИИЭФА» (ГК Росатом)
Национальный проект «Образование»
- Конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку»
АО РАСУ (ГК Росатом)
Национальный проект «Образование»
- Проект социализации и реабилитации людей с ОВЗ «Домик Добра»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом — Курская АЭС» (ГК Росатом)
Национальный проект «Экология»
- Проект повышения экологической ответственности жителей региона «Зелёный путь: вместе за экологию»
ОАО «СМЗ» (ГК Росатом)
Национальный проект «Демография»
- Проект развития творческих способностей детей с ОВЗ «В каждом ребенке — СОЛНЦЕ»
ПАО «ППГХО» (ГК Росатом)
Национальный проект «Образование»
- Проект поддержки старшего поколения «Диалог поколений»
ФГУП «Атомфлот» (ГК Росатом)
Национальный проект «Экология»
- Экологическое волонтерство «Лидеры Арктики»
ФГУП «ПО "Маяк"» (ГК Росатом)
Национальный проект «Образование»
- Фестиваль волонтеров Озерска
ФГУП «ПСЗ» (ГК Росатом)
Национальный проект «Образование»
- Профориентационный проект «IT-куб: формируем кадровый резерв заводского будущего»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом — Калининская АЭС» (ГК Росатом)
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Культурно-просветительский и образовательный проект «Удомельская земля — край возрождения русской культуры»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом — Кольская АЭС» (ГК Росатом)
Национальный проект «Здравоохранение»
- Совершенствование управления потоками в педиатрическом отделении поликлиники ФГБУЗ МСЧ № 118 ФМБА России
ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Государственная Корпорация «Ростех»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Барнаульское специальное конструкторское бюро "Восток"»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга» имени А.Я. Березняка"»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Научно-исследовательский институт промышленного телевидения "Растр"»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ГК по космической деятельности «Роскосмос»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «МРИЯ»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
Номинация «Крупный бизнес. Сетевой»
ПАО «ВымпелКом»
Национальный проект «Демография»
- Платформа по обучению и трудоустройству специалистов с инвалидностью Everland при поддержке билайн
Национальный проект «Образование»
- beelineforkids — платформа по освоению цифровых навыков для незрячих детей и подростков, а также с нарушениями моторики
Национальный проект «Цифровая экономика»
- «Потеряться — не значит пропасть». Использование ИИ и больших данных для поисково-спасательных операций
- Билайн.МедТех — технологии для развития медицинского кластера
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
ПАО «Корпоративный центр Икс 5» (X5 Group)
Национальный проект «Демография»
- Продовольственная помощь
- Долгосрочная система доступности для покупателей и сотрудников «Магазины для всех»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Уроки для школьников о концепции осознанного и сбалансированного питания и здоровья «Школа питания» и «Здоровая Олимпиада»
Национальный проект «Экология»
- Экологическая инициатива «Зеленый магазин»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
АО «НМГ»
Национальный проект «Демография»
- Антиалкогольный проект «Неверные»
Национальный проект «Образование»
- Консультационный проект для подростков и их родителей «Пацаны меняются»
- Психолого-образовательный проект «Янеплакса»
ПАО «Магнит»
Национальный проект «Образование»
- Проект интеграции людей с ОВЗ «Эстафета успешности»
- Проект поддержки активного образа жизни и улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов. «Инклюзивное волонтерство»
- Инклюзивная среда для покупателей «Добрый заяц»
- Проект по трудовой социализации детей-сирот и детей с ОВЗ «Магнит Life»
Национальный проект «Экология»
- Рекомендации поставщикам POSM оборудования
- Сбор и переработка батареек и аккумуляторов
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ООО «ВК» (VK)
Национальный проект «Культура»
- Вертикальный сериал в VK Клипах «Осталась одна Таня»
Национальный проект «Образование»
- Шоу «Кто здесь папа?»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Специальный проект «Лица Победы» — стелы и лендинг
ООО «ГЕРОФАРМ»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Лисена-сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом
- Марафон 5.5
ООО «Деловые Линии»
Национальный проект «Культура»
- Сотрудничество с Российской государственной детской библиотекой в рамках благотворительного проекта по перевозке книг
ООО «Лента»
Национальный проект «Образование»
- Волонтерский проект «Время проявить заботу»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Всероссийская программа по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни
НАО «Национальная спутниковая компания» (Триколор)
Национальный проект «Демография»
- Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
Национальный проект «Культура»
- Съемка спектакля к 650-летию г. Кирова
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
Национальный проект «Образование»
- Размещение роликов о Дальнем Востоке
Национальный проект «Экология»
- Поддержка рекламной кампании «Антипожары»
ООО «Учи.ру»
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
- Олимпиада «Безопасные дороги»
Национальный проект «Культура»
- Олимпиада «Культура вокруг нас»
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
- Олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский конкурс для школьников «Знаешь? Научи»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Олимпиада «Безопасный интернет»
Национальный проект «Экология»
- Олимпиада по окружающему миру и экологии
ООО «Кех Екоммерц» (сервис объявлений «Авито»)
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Олимпиада «Безопасный интернет»
Номинация «Крупный бизнес. Регион»
ПАО АФК «Система»
Национальный проект «Демография»
- «Спортивная Система»: круглогодичный цикл спортивных акций со смыслом
Национальный проект «Наука и университеты»
- Искусство через призму науки и технологий
- Наука и бизнес: инвестиции в будущее
Национальный проект «Образование»
- Всероссийский проект профориентации «Лифт в будущее»
- Проект социального воздействия «Кадры для лесопромышленного комплекса Костромской области»
- Системные инвестиции в территории
- Открытые уроки о технологиях и профессиях будущего
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
АО «СУЭК»
Национальный проект «Демография»
- Всероссийская спартакиада работников СУЭК «Игры титанов»
- Поддержка старшего поколения «Ветеранские смены»
- Спортивные соревнования для детей с ОВЗ «Старты мечты»
- Фестиваль по мини-футболу «Звездочки СУЭК»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Грантовый конкурс «Комфортная среда обитания»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Программа по организации лечения и оздоровления детей и работников угольной отрасли из регионов присутствия
- Совершенствование системы здравпунктов
Национальный проект «Культура»
- Музей Шахтерской славы
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
- Школа социального предпринимательства
Национальный проект «Образование»
- Волонтерский проект для подростков «Трудовые отряды СУЭК»
- Профориентационный проект «Детский университет»
- Профориентационный конкурс «СУЭК-Кузбасс»: наш СУЭК, наш Кузбасс»
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
- Клубы профессиональных сообществ «Добычник» и «Проходчик»
Национальный проект «Экология»
- Образовательный онлайн-курс «Школа Экогероев»
- Экологический марафон «Zубочистка»
- Поддержка природного заказника «Кокуйское болото»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ООО «Сахалинская Энергия»
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
- Управление вопросами дорожной безопасности
Национальный проект «Демография»
- Благотворительная акция в поддержку детской следж-хоккейной команды «Сахалинские Львята»
- Спортивный марафон «Лыжи добра»
- Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера
- Хоккейный клуб «Сахалинская Энергия»
- Стратегия «Здоров’Я»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Пейзажный сад «Энергия»
Национальный проект «Культура»
- Комплексный проект «Лаборатория сахалинской энергии»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Первый корпоративный кейс-чемпионат «Кубок Энергии»
Национальный проект «Образование»
- Благотворительная корпоративная акция «Новогодние чудеса»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Промышленная экскурсия «Покорители энергии»
Национальный проект «Экология»
- Экологический онлайн-урок «В шкуре кита»
- Программа мониторинга серых китов
ПАО «СИБУР»
Национальный проект «Демография»
- Программа СИБУРа по развитию футбола «Школа футбола»
Национальный проект «Культура»
- Проекты направления «Культура» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»
Национальный проект «Образование»
- Образовательный проект «Семья — место силы»
- Грантовая программа для НКО и бюджетных учреждений соц. сферы программы соц. инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»
- Проекты направления «Образование и наука» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»
- Программа корпоративного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир»
ООО «Киберпротект»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- «Кибер Забота» — всероссийский проект по обучению детей и взрослых принципам безопасного поведения в сети Интернет
ООО СК «Росгосстрах Жизнь»
Национальный проект «Демография»
- Проект по популяризации ЗОЖ «Лаборатория здоровья»
АО «МХК ЕвроХим»
Национальный проект «Демография»
- Проект популяризации спорта и ЗОЖ среди сотрудников «ЕвроХим Спорт»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- «Города для жизни». Создание и модернизация объектов городской инфраструктуры в городах присутствия ЕвроХима
- Развитие общественных социокультурных пространств в городах присутствия «ЕвроХима»
Национальный проект «Культура»
- Фестиваль культурного наследия «Строганов Фест на Каме»
Национальный проект «Образование»
- Центр поддержки одаренных детей Тульской области «Созвездие»
- #ВолонтерыЕвроХима
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Туристический маршрут «Котельниково — земля героев»
- Туристический маршрут «Ковдор — столица Гипербореи»
Национальный проект «Экология»
- Экологические акции предприятий компании «ЕвроХим»
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Национальный проект «Демография»
- Программа по поддержке семьи, материнства и детства
Национальный проект «Здравоохранение»
- Корпоративная программа предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
- Конкурс социальных проектов «Вместе! С моим городом»
Национальный проект «Образование»
- Программа корпоративного волонтерства «Вместе! С призванием»
- Профориентационный проект «Вместе! С образованием»
- Образовательно-профориентационный центр «Выставка "Железно!"»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Промышленный туризм «Металлоинвеста»
Национальный проект «Экология»
- Проект участия сотрудников компании в стратегии устойчивого развития «Зеленый мир Металлоинвеста»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ООО «Свеза-лес»
Национальный проект «Демография»
- Проект закрепления молодежи в пос. Уральский (Пермский край) «Власть. Бизнес. Молодежь»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Благоустройство территории парка «Металлург» (Свердловская область, пос. Верхняя Синячиха)
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
- Грантовый конкурс бизнес-проектов среди малого и среднего бизнеса «Бизнес Рядом»
Национальный проект «Образование»
- Региональный чемпионат «Искатели профессий»
- Профориентационный класс «Деревообработка и экология»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Промышленный туризм «Крепче стали то, что сделано руками»
Национальный проект «Экология»
- Газификация Мантуровского муниципального округа при поддержке компании «Свеза»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Мониторинг здоровья сотрудников «День здоровья»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
Национальный проект «Экология»
- Поддержка рекламной кампании «Антипожары»
ПАО «ФосАгро»
Национальный проект «Демография»
- Программа «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД)
- Строительство и поддержка лыжного комплекса «Тирвас»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
- Проект по благоустройству городской среды в регионах присутствия компании «Наши любимые города»
Национальный проект «Образование»
- Программа «ФосАгро-колледж»
- Программа «ФосАгро-школа»
- Интерактивно-образовательный центр ФосАгро
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
АО «Пигмент»
Национальный проект «Демография»
- Ветераны АО «Пигмент» — старшему поколению — яркие будни
- Спортсмены АО «Пигмент»: Спорт и труд вместе идут
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Химия во благо: создание благоприятной социальной среды в регионе присутствия химического завода «Пигмент»
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
- Разработка продукта улучшенного качества «Краситель основной КРАТА БРАУН марка А»
- Разработка продукта улучшенного качества Пигмент голубой фталоцианиновый (-модификации) 15 : 3 марка АТ
Национальный проект «Образование»
- Стипендиальная программа АО «Пигмент» для студентов
- Конкурс «Лучший учитель химии»
- Олимпиада по химии «Современные материалы и технологии»
- Конкурс исследовательских проектов для школьников и студентов
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
- «Бережливые среди нас: повышение производительности труда на производстве добавок к бетону в АО «Пигмент»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Проект промышленного туризма «Пигмент»: маршруты в будущее
ПАО «ГМК "Норильский никель"»
Национальный проект «Демография»
- Программа спортивно-массовых мероприятий НОРНИКЕЛЯ
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Проект вклада в создание комфортной и безопасной городской среды «Норильск будущего»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Корпоративная медицина в Норникеле
Национальный проект «Экология»
- Экомарафон «Понеслось»
АО «Елатомский приборный завод» (ЕЛАМЕД)
Национальный проект «Демография»
- Спортивный проект для старшего поколения «Энергия побед 2.0»
ПАО «Северсталь»
Национальный проект «Демография»
- Проект продвижения ЗОЖ для сотрудников «Северстали» «Для Своих: с заботой о каждом»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Программы развития регионов присутствия «Северстали»
Национальный проект «Образование»
- Инженерные классы «Северстали»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Национальный проект «Экология»
- Поддержка рекламной кампании «Антипожары»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ПАО «Полюс»
Национальный проект «Культура»
- Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» и его финал фестиваль «Территория. Магадан»
Национальный проект «Образование»
- Образовательный проект «Полюс-класс»
- Марафон просветительских лекций «Нансен»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Автоэкспедиция «Золото открытий»
ООО «СГК»
Национальный проект «Экология»
- Проект по строительству электрозаправок «СИБИРЬ ЗАРЯЖАЕТ»
- Модернизация генерирующих объектов Красноярской ТЭЦ-1
- Экомарафон по озеленению «Зеленые дружины СГК»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
АО «РУСАЛ Менеджмент»
Национальный проект «Экология»
- Лесоклиматический проект РУСАЛа «Авиационная охрана лесов от пожаров в Красноярском крае»
Национальный проект «Демография»
- Центры спортивных единоборств «Сокол»
АО «ПРОТЕК»
Национальный проект «Демография»
- Программа по преодолению бесплодия «Новая жизнь»
Национальный проект «Образование»
- Образовательный проект для школьников 8-10 классов «Наука в регионы»
ОК РУСАЛ
Национальный проект «Экология»
- Экологический марафон «День реки»
ПАО «ТМК»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Проект поддержки здоровья детей «Детская больница без боли»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Развитие промышленного туризма в ТМК
ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» (IEK GROUP)
Национальный проект «Образование»
- Открытый чемпионат электриков IEK
АО «ОТЭКО»
Национальный проект «Образование»
- Профориентационные мероприятия «Территория развития»
- Волонтерский проект «Энергия добра»
ООО «Сибстекло»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Эколого-просветительский проект «КРУГОВОРОТ СТЕКЛА В ЗАВОДЕ»
ПАО «ГАЗ»
Национальный проект «Жилье и городская среда»
- Программа развития территорий «Новый социальный вектор»
ПАО «ММК»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Система безопасности сотрудников на базе искусственного интеллекта (ИИ)
ГК «Элемент»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «ТурМикрон. Наука и университеты»
Национальный проект «Образование»
- Профориентационный проект «ТурМикрон. Образование»
АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
- MES: Цифровые решения для управления производством
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
Национальный проект «Экология»
- Экологические конкурс «Пермь — мастерская будущего»
ООО «Симферопольское ПО Крымпласт»
Национальный проект «Демография»
- Туризм для граждан пожилого возраста и инвалидов «12 000 шагов по Крыму»
АО «ОТЛК ЕРА»
Национальный проект «Образование»
- Мультифункциональный интерактивный класс виртуальной реальности
АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
Национальный проект «Экология»
- Поддержка рекламной кампании «Антипожары»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
АО «ОЭЗ ППТ "Алабуга"»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
- Профориентационные мероприятия «ALGA в Будущее»
ПАО «НЛМК»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ПАО «КАМАЗ»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «БИОКАД»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Проект профилактики онкозаболеваний «Живи без страха»
АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «КАУСТИК»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Кондопожский ЦБК»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Мостострой-11»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Первоуральский новотрубный завод»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Петербургский тракторный завод»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Пластик»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «ПРОМТЕХ-Дубна»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Р-Фарм»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «РУСАЛ Урал»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Рыбные Корма»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей"» — Обуховский завод
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Сибирская горно-металлургическая компания»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «СУЭК-Кузбасс»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Технопарк Слава»
- Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО «Уральская Сталь»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
АО «Челябинский механический завод»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
АО ГК «МЕДСИ»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ЗАО «Абрау-Дюрсо»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Компания GORA Кумроч (АО «Быстринская горная компания»)
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ПАО НПО «ЭЛСИБ»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ОАО «ЭНЕРГОМАШ»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «Агропромышленный холдинг "Зеленая Долина"»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО «Киберсталь»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО «Кубань-вино»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО «Мантера-Групп»
Национальный проект «Демография»
- Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
ООО «Мегапак»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «Метеор Тех Энгельс»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД НОВГОРОДСКИЙ»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «Национальная продовольственная группа "Сады Придонья"»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
ООО «Новотелеком»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «Новохим»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «РИТЭК»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «Солнечный ветер»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
Национальный проект «Образование»
- Поддержка федерального проекта «Профессионалитет»
Холдинг «Спорт Бизнес Консалтинг»
Национальный проект «Демография»
- Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
ООО «Айрон Кинг» (Iron King)
Национальный проект «Демография»
- Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
Номинация «Средний бизнес»
ООО «Большая Тройка»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- От технологического суверенитета до глобального лидерства
ООО «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Пет-френдли инфраструктура для путешествий в России (концепция «Можно с питомцами»)
ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»
Национальный проект «Экология»
- Проект по лесовосстановлению «Лес Просвет»
ЗАО «О1 ПРОПЕРТИЗ МЕНЕДЖМЕНТ» (O1 Properties)
Национальный проект «Экология»
- Платформа об экологической ответственности Green One Club
ООО НПО «Экспериментальный завод»
Национальный проект «Образование»
- Профориентационный проект «Профессиональные кадры — основа крепкого станкостроения»
ООО «РУСГЕОТЕХ»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
Номинация «Малый бизнес»
ООО «КИНОСФЕРУМ»
Национальный проект «Образование»
- Первая национальная платформа детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ.РФ»
ООО «Стоп Угроза»
Национальный проект «Образование»
- Система уроков для разновозрастных групп и направлений «Уроки безопасности для всех»
ИП Ветрова Елена Николаевна (Компания «Родной спорт»)
Национальный проект «Демография»
- Спортивный проект «Прыжки через резинку — новый вид спорта»
ООО «ТИЭЙЧАР МАРКЕТИНГ»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- II Национальная премия ГОРЫ РОССИИ — 2023 год
ООО «Агентство социального маркетинга»
Национальный проект «Культура»
- Семейный литературный фестиваль «Сила слова»
Национальный проект «Образование»
- Образовательные интенсивы для учителей математики, химии, физики
ИП Селендеева Оксана Николаевна (CODDY)
Национальный проект «Образование»
- Обучение программированию для детей из детских домов и школ-интернатов «Будущее без Границ»
ИП Почтарёв Сергей Юрьевич
Национальный проект «Демография»
- Уникальный спортивный проект «Тропа Героев»
ООО «ВАЙЛД ТРЕЙЛ»
Национальный проект «Демография»
- Серия спортивных фестивалей и забегов Wild Trail
ООО НИЦ «Профессиональное долголетие»
Национальный проект «Демография»
- Социально-ориентированный проект «Старшему поколению — забота и уход!»
ИП Ширинкина Нина Юрьевна
Национальный проект «Образование»
- Детский инклюзивный развивающий центр «МАНЯ»
ООО «Славянский лев»
Национальный проект «Демография»
- Система взаимодействия болельщиков и спортсменов «ПОДДЕРЖИ СВОИХ»
ООО «Экотранс»
Национальный проект «Экология»
- Эколого-просветительский проект для школьников «ЭКО ЧЕТВЕРТЬ»
ИП Сонина Татьяна Дмитриевна
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Иммерсивная экскурсия «Войс Трип» в Волгограде
ИП Гвоздев Владимир Евгеньевич
Национальный проект «Демография»
- Социальная адаптация старшего поколения «Соединяя поколения»
ИП Маслова Ирина Юрьевна
Национальный проект «Образование»
- «Инженериум» в детском клубе «Школа гениев»
ООО ПЦ «ЛАД»
Национальный проект «Культура»
- Екатеринбургский международный книжный фестиваль «Красная строка»
ООО «ТАКО»
Национальный проект «Образование»
- Образовательная программа «Творческая академия креативных открытий»
ИП Горшкова Ирина Михайловна (экопункт «Соберум»)
Национальный проект «Экология»
- Инклюзивная экомастерская «Соберум»
ООО «Медиатор» (Детский профильный лагерь «CS Camp»)
Национальный проект «Демография»
- Программа воспитания ЗОЖ среди детей и молодежи «Настоящая реальность»
ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ»
Национальный проект «Экология»
- Открытие экоцентра в Новосибирске
ООО «Народный архитектор»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
ООО «Бравый страус»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «Вайсмарт Инвент»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «Инпромавтоматика»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО «Учебно-производственный центр УНИТЕХ»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
ООО НПО «Броня»
Национальный проект «Наука и университеты»
- Экскурсии на предприятия «Наука рядом»
Номинация «НКО»
БФ «Женщины за жизнь»
Национальный проект «Демография»
- Медиа-проект «Рейд "За Жизнь"». Общественный контроль»
- Сообщество поддержки будущих мам «Здравствуй, Мама»
- Федеральная горячая линия помощи беременным и молодым мамам
- Адресная денежная помощь «Сборы»
- Проект по уменьшению количества абортов на ранних сроках беременности «Сохрани в себе человека»
Национальный проект «Образование»
- Образовательный проект «Школа волонтеров»
АНО «ЦАФРДОВ»
Национальный проект «Демография»
- Центр раннего физического развития, адаптации и социализации для детей с ОВЗ, детей-инвалидов и их семей
- Программа развития адаптивного спорта в России
- Международный Адаптивный «Забег»
- Программа развития спорта для детей с ОВЗ «Инклюзивный футбол»
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»
Национальный проект «Демография»
- Поддержка в социализации и трудоустройстве выпускников детских домов —проект «Всё получится!»
Национальный проект «Образование»
- Волонтерская программа «Финансовая грамотность для воспитанников детских домов»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Академия искусственного интеллекта для школьников
Фонд Андрея Мельниченко
Национальный проект «Образование»
- Программа поддержки одаренный детей «Центры Талантов.ФМ»
- Профориентационная программа для школьников «Профклассы.ФМ»
- Международная Менделеевская олимпиада по химии
- Российский научный конкурс (РНК) Фонда Андрея Мельниченко
- Детский научный конкурс Благотворительного фонда Андрея Мельниченко (ДНК)
АНО «Цифровая экономика»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Всероссийский образовательный проект направлен на раннюю профориентацию школьников в сфере информационных технологий «Урок Цифры» (урокцифры.рф)
- Просветительский проект «Цифровой ликбез»
- Информационная поддержка марафона для будущих молодоженов «Выходи за меня»
БФ «Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение"»
Национальный проект «Демография»
- Проект социально адаптации старшего поколения «Сопровождаемое проживание»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Обучение компьютерной грамотности людей с одновременной потерей слуха и зрения
АНО «Центр помощи "Заступник"»
Национальный проект «Образование»
- Некоммерческий социальный проект помощи детям в критической ситуации «Заступник»
Фонд «Не напрасно»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Проект поддержки онкобольных «Всё не напрасно»
БФ «Измени одну жизнь»
Национальный проект «Демография»
- Создание базы видеоанкет для детей из детских домов для стимуляции процесса усыновления
БФ «Мечта»
Национальный проект «Образование»
- Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России»
БФРУКС «КАРДО»
Национальный проект «Демография»
- Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО»
МОО «Национальный Инклюзивный Комитет»
Национальный проект «Демография»
- Проект поддержки адаптивного спорта для детей с ОВЗ, воспитанников детских домов «Национальный Инклюзивный Комитет»
Фонд «Университет детства»
Национальный проект «Образование»
- Большая игра «Школа Рыбаков Фонда» имени Льва Выготского
АНО «Центр развития киноиндустрии "Киностудия имени Кира Булычева"»
Национальный проект «Образование»
- Профориентационный проект «ТЫ — КАДР»
АНО «ПОМОЩНИКИ СТРАНЫ»
Национальный проект «Образование»
- Благотворительная с2с платформа «Добстер.рф»
РОО «ЦЗРЛ»
Национальный проект «Образование»
- Служба экстренной помощи подросткам «Защита будущего»
Общероссийская ФСОО «Федерация тхэквондо»
Национальный проект «Демография»
- Федерация адаптивного тхэквондо России
Фонд «ФОРОТЕХ»
Национальный проект «Образование»
- Социальный проект по профориентации в цифровом мире и киберсоциализации детей «Город навыков. Экосистема Skill City»
Фонд СЦК «БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ»
Национальный проект «Образование»
- Социальный проект Фонда поддержки талантливой молодежи «ПАЗЛ»
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
Национальный проект «Образование»
- Служба социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства 18+ «Семейные приемные ВОРДИ»
АНО «ПАРКРАН»
Национальный проект «Демография»
- Развитие движения ежедневных пробежках «5 вёрст» в России
Общероссийская организация «Городские реновации»
Национальный проект «Демография»
- Проект направлен на создание благоприятных условий для молодых мам «Экосистема семьи»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Медиапроект «Городские интонации»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
Национальный проект «Экология»
- Программа по уменьшению углеродного следа «По следам природы»
БФ «Солнечный город»
Национальный проект «Демография»
- Проект по выстраиванию межведомственной работы по предотвращению детского и семейного неблагополучия «Защитники детства»
Национальный проект «Образование»
- Проект социальной адаптации подростков-воспитанников детских домов через взаимодействие с волонтером-наставником «Наставничество»
БФ «СТРАНА ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Адресная медицинская, реабилитационная и санаторно-курортная помощь детям
Национальный проект «Образование»
- Программа по социально-психологической адаптации детей и подростков
- Адресная гуманитарная помощь семьям с детьми и поддержка учреждений оказывающим помощь детям, находящихся в ТЖС
ОООР «СР РКП России»
Национальный проект «Демография»
- Развитие корпоративного спорта в ракетно-космической промышленности
БФ «Татнефть»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Озеленение территорий, создание общественных пространств
- Строительство и ремонт водоводов, обеспечение питьевой водой
Национальный проект «Здравоохранение»
- Проект выявления и адресная поддержка высококвалифицированных медицинских кадров «Доктор 21 века»
Национальный проект «Культура»
- Обучение сотрудников организаций культуры по направлению «Менеджер в области культуры»
- Капитальный ремонт краеведческого музея
Национальный проект «Образование»
- Ремонт и оснащение классов химии, физики, информатики и биологии
Фонд борьбы с инсультом ОРБИ
Национальный проект «Здравоохранение»
- Уроки здоровья для школьников и студентов «Дети на защите взрослых»
- Поддержка информационной кампании «Борьба с инсультом»
АНО «Территория культуры»
Национальный проект «Культура»
- Программа расширения доступности культурных благ в городах присутствия ГК Росатома «Территория культуры Росатома»
Фонд развития МСП
Национальный проект «Здравоохранение»
- Всероссийский проект по поддержке людей с онкологическими заболеваниями «Химия была, но мы расстались»
Российская благотворительная организация «Детские деревни SOS»
Национальный проект «Образование»
- Проект «Шаг навстречу особенной дружбе»
АНО «Арк.Ин»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Культурно-просветительский проект «ДЕТИ АРКТИКИ»
Фонд «РакФонд»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Школа научных исследований для молодых онкологов
АНО Центр развития и популяризации ФКиС
Национальный проект «Демография»
- Спортивное движение «Уличная Атлетика»
БФ «ДоброДомик»
Национальный проект «Демография»
- Кафе для пожилых людей #ДоброДомик
БФ «Синара»
Национальный проект «Образование»
- Профориентационный проект «Точка опоры»
- Корпоративное волонтерство БФ «Синара»
МОО «Молодежная палата»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Проект популяризации уникальных природных объектов в России «Места силы России»
МОО «Старшие Братья Старшие Сестры»
Национальный проект «Образование»
- Волонтерская программа «Наставники детям»
Фонд «Успех»
Национальный проект «Экология»
- Проект по воспитанию осознанного потребления и переработки «Мастерская ресайклинга»
БФ «Ветер добрых перемен»
Национальный проект «Демография»
- Детский футбольный турнир «Чемпионат Победителей»
АНО «ИНИЦИАТИВА»
Национальный проект «Демография»
- Международный проект «Кубок дружбы народов»
АРМЭОД «Чистый Север — чистая страна»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийский экологический лагерь «Чистый Север — чистая страна»
БФ «ВРЕМЯ ДОБРЫХ»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Адресная помощь тяжелобольным детям Донбасса
АНО «Центр паллиативной помощи — хоспис им. В. и З. Стародубцевых»
Национальный проект «Образование»
- Волонтерский проект «Помощь идет»
АНО ВО «МПА ВПА»
Национальный проект «Образование»
- Проект о кибербезопасности «Pro100 БЕЗОПАСНО: ДЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ»
АНО ДПО «ЦПК «Становление»
Национальный проект «Образование»
- Проект популяризации продолжения трудовых династий «Продолжаем дело Отцов»
АНО СО «Сап Восток»
Национальный проект «Демография»
- Сап-станция для детей «ПАРИС» («ПАРИС» — проект адаптивного реабилитационного инклюзивного сап серфинга)
БФ «Дорога к дому»
Национальный проект «Образование»
- Проект психологической поддержки подростков «Выбери жизнь»
- Программа поддержки одаренных детей «Путь к успеху»
ЛРОО «ИРРИС "Семь-Я"»
Национальный проект «Образование»
- Программа нейрокоррекции и абилитации для детей с особенностями в развитии «Нейро-Бум»
МАУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс»
Национальный проект «Образование»
- Проект по патриотического воспитанию подрастающего поколения «Солдаты неба»
РСОО ХМАО-ЮГРЫ «ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ»
Национальный проект «Демография»
- Спортивный проект для детей с ОВЗ «Инклюзивный хоккей»
АНО «БМП»
Национальный проект «Экология»
- Проект формирования экологической культуры «Как прекрасна наша планета»
АНО «Центр ОСМ» (KareliaSport)
Национальный проект «Демография»
- Karelia Sport — Твой формат путешествия
АНО «ЦИ "Добрый Дом"»
Национальный проект «Демография»
- Фестиваль семейного волонтерства «Добрый Дом»
АНО «ЧЕЛОВЕК НАПРОТИВ»
Национальный проект «Демография»
- Центр профилактики деменции и сохранения интеллектуального и когнитивного здоровья «Хрустальное сознание»
БФ «ПРОДОБРО»
Национальный проект «Образование»
- Проект оказания адресной помощи ветеранам физкультуры и спорта «Сердце не забудет»
ВОД «Волонтеры-медики»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Просветительский проект по здравоохранению и благоустройство малых населенных пунктов #Добровсело
- Будь здоров
- Всероссийская программа по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни
ИОООИД «Надежда»
Национальный проект «Экология»
- Творческая мастерская с использование экологичных материалов для производства «Делаем Добро»
КРОМО «Экосоюз»
Национальный проект «Экология»
- Проект просвещения горожан о сортировке отходов «Разделяйте сами. Разделяйте с нами»
ОРООИ «ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ»
Национальный проект «Образование»
- Трудоустройство людей с ОВЗ «Добрые мастерские»
Тверская региональная Физкультурно-Спортивная Общественная организация «Федерация Воздушно-Силовой Атлетики и Спортивной Йоги Тверской Области»
Национальный проект «Демография»
- Спортивная инициатива «Прорыв к здоровью — НА ТУРНИК»
ЧУ БФ «Металлург» «ЦСОН»
Национальный проект «Демография»
- Клуб активного долголетия «Сохранись»
БФ «Помощь»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Проект поддержки здравоохранения в детских больницах «Большая помощь»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 204» г. Чебоксары
Национальный проект «Образование»
- Центр помощи семьям «Консультационный центр СОВА»
АНО «Диалог»
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Информационная поддержка марафона для будущих молодоженов «Выходи за меня»
АНО «Институт развития местных сообществ»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
АНО «Театр Мюзикла»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
АНО по развитию добровольчества (волонтерства) и социальных инициатив Росатом «Энергия развития»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России
Национальный проект «Наука и университеты»
- Всероссийский научно-популярный конкурс «Наука. Территория героев»
БФ «Жизнь как чудо»
Национальный проект «Здравоохранение»
- Детские игровые пространства
Всероссийский союз пациентов
Национальный проект «Здравоохранение»
- Проект профилактики сердечно-сосудистых заболеваний «Чтобы жить долго»
Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
ГБУ города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы "Мосстройинформ"»
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»
- Национальный студенческий конкурс «Благоустрой»
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Национальный проект «Здравоохранение»
- День открытых дверей для будущих медиков «Пирогов фест»
Федеральное агентство по делам молодежи
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Информационная поддержка марафона для будущих молодоженов «Выходи за меня»
Российская ассоциация электронных коммуникаций
Национальный проект «Цифровая экономика»
- Информационная поддержка марафона для будущих молодоженов «Выходи за меня»
Российский Международный Олимпийский Университет
Национальный проект «Демография»
- Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»
Российское движение детей и молодежи «Движение Первых»
Национальный проект «Экология»
- Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»