В Тольятти из 32 470 насчитанных мигрантов только 4436 являются трудовыми

В 2024 году общее количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по содействию их адаптации на территории Тольятти, составило 32 470 человек. Это стало известно из письма руководителя управления взаимодействия с общественностью горадминистрации Марины Дыченковой на имя председателя гордумы Сергея Рузанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из этого числа всего 4436 человек являются трудовыми мигрантами, 4461 —студенты и 20 321 человек — несовершеннолетние. Есть еще категория «иных иностранных граждан», таковых насчитали 3252.

По словам госпожи Дыченковой, за 2024 год тольяттинские власти активно проводили мероприятия «по национально-культурному и межконфессиональному просвещению населения, по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, по поддержке и развитию языков и культуры народов, проживающих на территории городского округа Тольятти». Общее количество таких мероприятий — 334.

При всем этом в Тольятти за указанный период не зарегистрировано ни одного заявления об ущемлении в связи с национальностью, количество зарегистрированных межэтнических и межрелигиозных конфликтов — тоже ноль. Разжигания ненависти в СМИ и соцсетях тоже не было, как и публичных акций, провоцирующих дискриминацию по этническим и конфессиональным признакам.

В Тольятти за год ликвидирована одна этническая НКО — Таджикская культурная общественная организация «Родина». Создано — четыре: АНО «Национальный культурный центр славянских народов», татарский национально-культурный центр «Содружество», местная религиозная организация «Православный приход храма во имя равноапостольного великого князя Владимира» и самарская региональная общественная организация казаков «Волгари».

Алексей Алексеев