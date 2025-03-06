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Пермское ФГУП завершит рекордную по продолжительности процедуру банкротства

Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» (ЗиД) подвел итоги продажи последнего имущества предприятия. На торги методом публичного предложения выставлялись лоты — оборудование (19 млн руб.) и сеть хозяйственно-питьевого водопровода (4,5 млн руб.) Оба лота приобрело АО «НПО “Курганприбор”». За оборудование оборонное предприятие предложило 7,8 млн руб. за заводской водопровод — 1,6 млн руб. Ранее ЗиД провел торги по продаже дебиторской задолженности своих бывших руководителей.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Таким образом, больше у ФГУП имущества не осталось, сообщил источник, знакомый с позицией управляющего. По его данным, управляющий ЗиДа планировал уже в марте обратиться в суд с ходатайством о завершении конкурсного производства, однако из-за возможной задержки с расчетами по сделкам вопрос может быть отложен на апрель. Процедура банкротства на ЗиД началась в марте 2006 года и на сегодняшний день по продолжительности является рекордной в пермском крае (19 лет).

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» производил оборонную и гражданскую продукцию. В 2023 году имущество ФГУП было приобретено АО «НПО “Курганприбор”» за 725 млн руб. Для управления пермской площадкой новый владелец создал филиал. После этого ЗиД полностью погасил долг перед налоговой службой.