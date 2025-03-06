Volkswagen представила бюджетный электромобиль за €20 тыс.

Вчера, 5 марта, германская автокомпания Volkswagen представила концепт электромобиля ID.Every1 — это бюджетный автомобиль, который будет стоить €20 тыс., то есть существенно дешевле, чем другие электрические модели VW. Его продажи должны начаться в 2027 году. Компания сообщает, что ID.Every1 сможет проезжать на одном заряде батареи до 250 км, а максимальная скорость составит 130 км/ч. Чуть более дорогая, но тоже бюджетная модель ID.2all начнет продаваться уже в 2026 году — за €25 тыс. Изначально продавать обе модели планируется только в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volkswagen Фото: Volkswagen

В прошлом году VW, как и другие европейские автопроизводители, столкнулась со снижением спроса на электромобили. Это связано в том числе с тем, что цены на них остаются в среднем выше, чем на автомобили с бензиновым двигателем. Кроме того, усиливается конкуренция с китайскими компаниями: так, электромобиль Leapmotor T03 в Европе можно купить за €19 тыс., а китайская компания BYD собирается уже в текущем году вывести на европейский рынок электромобиль BYD Seagull, который будет стоить €18 тыс.

Появление на рынке бюджетных моделей VW может улучшить ситуацию для компании. При этом, как отмечает автомобильный аналитик консалтинговой компании Capgemini Петер Финтль, при производстве бюджетных электромобилей многие компании в стремлении максимально удешевить их используют слишком слабые аккумуляторы или делают процесс зарядки слишком долгим. «Автопроизводителям приходится искать компромисс между дешевизной производства и все еще хорошими впечатлениями от вождения»,— считает он.

Яна Рождественская