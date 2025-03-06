Марихуану, гашиш и галлюциногенные грибы обнаружили в квартире жителя Ижевска

В квартире 27-летнего неработающего жителя Ижевска обнаружили 300 г марихуаны, 100 г гашиша и галлюциногенные грибы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Кроме того, у него дома нашли 159 тыс. руб., вырученные от продажи запрещенных веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Жителя задержали. Полицейские установили, что он приобрел наркотики в интернет-магазине и продавал своим знакомым. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор. По статье грозит до 20 лет лишения свободы.