Выручка «СКБ Контур» за 2024 год выросла на 24%

В 2024 году выручка уральской группы компаний, разработчика программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур» выросла на 24%, достигнув 40,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Клиентская база за год увеличилась на 5,6% до 2,5 млн пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам генерального директора компании Михаил Сродных, каждый третий бизнес в России использует решения компании. На сегодня продуктовый портфель группы включает более 70 сервисов, но «СКБ Контур» планирует наращивать их количество: в частности, компания ведет переговоры по четырем потенциальным сделкам. В прошлом году она заключила первый в России договор о признании иностранных электронных подписей для работы с контрагентами в Китае и стала первым негосударственным оператором ГосЭДО по обмену документацией для госорганов. В этом году «СКБ Контур» будет продолжать работу над взаимной интеграцией продуктов — планируется объединение под единым брендом трех продуктов в области информационной безопасности: Staffcop, «Контур.Доступ» и «Контур.ID».

В настоящее время в «СКБ Контур» работает более 12 тыс. специалистов, в 2024 году практику в компании прошли 237 человек, из которых более 90% получили работу после завершения стажировки.

Напомним, в летом 2024 года компания запустила интернет-банк «Контур.Банк», созданный на базе ранее приобретенного Екатеринбургского муниципального банка. Сделка по приобретению 99,75% акций банка была закрыта в декабре 2022 года.

Ирина Пичурина