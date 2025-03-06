Житель Новороссийска осужден на 15 лет за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Южный окружной военный суд признал жителя Новороссийска Дмитрия Левина виновным в государственной измене и участии в террористической организации, за что ему назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Новороссийска Дмитрий Левин

Фото: Генпрокуратура России Житель Новороссийска Дмитрий Левин

Фото: Генпрокуратура России

Судом установлено, что злоумышленник сотрудничал с главным управлением разведки Минобороны Украины и проукраинской организацией «Русский добровольческий корпус» (в России признана террористической и запрещена), уточнили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Уроженец Украины Дмитрий Левин получил гражданство России в 2019 году. Являясь противником проведения специальной военной операции, в период с января по март 2024 года Дмитрий Левин по собственной инициативе связывался со спецслужбами Украины, а также с представителями террористической организации. По заданию кураторов он собирал информацию, касающуюся деятельности Военно-морского флота России. В частности, злоумышленник собирал данные о количестве и местонахождении военных кораблей в акватории Цемесской бухты Новороссийска, а также гражданских судов в порту. Полученные сведения, в том числе фотоснимки военно-морской техники с указанием географических координат ее расположения, злоумышленник передавал кураторам из спецслужб Украины, а также представителям террористической организации.

Анна Перова, Краснодар