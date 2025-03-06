Цена «Дома Сакиных» в Ярославле поднялась с рубля до 9 млн на торгах

В Ярославле продали объект культурного наследия «Дом доходный Сакиных» на улице Собинова московскому ООО «Исток». Соответствующая информация содержится в итогах проведения торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собинова, д. 42а

Фото: мэрия Ярославля Собинова, д. 42а

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что историческое здание находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому начальная цена продажи составляла 1 рубль. На торги заявились 11 участников, в ходе процедуры цена объекта выросла до 9,3 млн руб. Победителем аукциона стало ООО «Исток» в лице генерального директора Зорина Вадима Александровича.

Новый собственник получит в аренду земельный участок под объектом культурного наследия. Он также будет обязан предпринимать меры по сохранению исторического объекта, построенного в 1907 году. Вид разрешенного использования — объект административного назначения.

Алла Чижова