Благоустройство исторического центра Осы оценили в 99 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на право благоустройства исторического центра города Осы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Осинского округа в соцсети Фото: страница Осинского округа в соцсети

Работы по благоустройству будут проводиться в рамках проекта «Три сюжета», ставшего победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Проект предусматривает благоустройство берега Камы, установку на берегу арт-объектов, детских и смотровых площадок, кафе, установку освещения и озеленение площадок. Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить 10 апреля 2025 года, завершить – 10 сентября 2025 года.

Максимальная цена контракта составляет 99,5 млн руб. Победителя аукциона определят 17 марта.