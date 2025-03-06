В Челябинске продают офис Т-Банка за 199 млн рублей

В Челябинске выставлено на продажу офисное помещение Т-Банка в бизнес-центре «Аркаим-плаза» на улице Карла Маркса. Объект оценили в 198,7 млн руб., указано на портале «Росэлторг».

Коммерческое помещение площадью 1,4 тыс. кв. м расположено на первом, пятом и шестом этажах бизнес-центра. Также реализуется земельный участок площадью 3,7 тыс. кв. м в общей собственности с 1/10 доли. Офис продается с обязательным условием обратной аренды на срок пять лет. Плата составит 400,9 тыс. руб. в месяц с НДС, коммунальными и эксплуатационными расходами за объект площадью 339,8 кв. м. Также имеется место для банкомата на первом этаже.

Торги продлятся до 2 апреля. Обеспечение заявки составляет 4% от стоимости, или 7,9 млн руб.

Виталина Ярховска