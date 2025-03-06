Энергетики «Россети Урал» повысили эффективность управления электросетевой инфраструктурой Челябинской области

Энергетики челябинского филиала ПАО «Россети Урал» завершили очередной этап проекта по централизации оперативно-технологического управления на территории ответственности компании в Челябинской области. В Центр управления сетями регионального подразделения компании переведено управление сетью 110 кВ Златоустовских электрических сетей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО «РОССЕТИ УРАЛ» Фото: предоставлено ПАО «РОССЕТИ УРАЛ»

Данный распределительный сетевой комплекс обеспечивает надежное электроснабжение предприятий металлургической индустрии, горнодобывающей промышленности и машиностроения, подстанций железнодорожной тяги, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения на территории горнозаводской зоны Челябинской области, а также более 600 тысяч жителей Златоуста, Сатки, Катав-Ивановска, Бакала, Сима, Усть-Катава, Юрюзани, Миасса, Кусы, Миньяра, Аши, Чебаркуля, Трёхгорного и др. Полный контроль режима работы электрооборудования теперь будут осуществлять специалисты челябинского центра управления сетями (ЦУС).

ЦУС создан в контуре единой концепции развития оперативно-технологического управления (ОТУ) ПАО «Россети» и позволяет выполнять все необходимые функции управления сетевым комплексом 110 кВ Челябинской области из единого центра принятия решений.

Работа ЦУС организована на базе отечественной автоматизированной системы технологического управления, благодаря которой в режиме реального времени диспетчеры могут контролировать состояние сетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Для связи с бригадами энергетики используют различные виды связи, в том числе IP-телефонию, спутниковую и радиосвязь. При помощи автоматизированного рабочего места диспетчер имеет доступ ко всем периферийным станциям филиала и может связаться с любым абонентом в цифровом формате. Все это позволяет сократить время реагирования на технологические нарушения, минимизировать потери, обеспечивать лучшую надежность электроснабжения клиентов.

В настоящее время в зоне ответственности ЦУС челябинского филиала находятся 303 подстанции и порядка 4,171 тыс км линий электропередачи 110 кВ. Энергетики осуществляют полноценное управление оборудованием электросетевого комплекса 110 кВ челябинского филиала «Россети Урал», расположенного на территории 85,29 тыс кв. км.

На данном этапе централизации оперативно-технологического управления ЦУС объединяет оперативно-диспетчерские службы Златоустовских, Троицких и Центральных электрических сетей; в дальнейшем под его управление будут переведены распределительные сетевые комплексы еще двух производственных отделений челябинского филиала «Россети Урал»: Магнитогорских и Челябинских городских электрических сетей, что повысит эффективность работы технических подразделений, как по эксплуатации электросетевой инфраструктуры, так и по устранению нештатных ситуаций.

«Россети Урал» - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. является дочерним обществом ПАО «Россети». Крупнейшая электросетевая компания Урала и Прикамья. Производственный потенциал группы «Россети Урал» состоит из 42,7 тыс. подстанций общей мощностью порядка 42,7 ГВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – более 172,2 тыс. км. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности электросетевой компании находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.

ПАО «Россети Урал»