На атомной электростанции на Тайване произошел пожар

На территории АЭС «Мааньшань» на юге Тайваня в четверг произошло задымление, сообщило гонконгское издание Dimsum Daily. Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали возгорание, предположительно, в районе градирни, сообщает тайваньский информационный портал TaiwanPlus.

На опубликованных кадрах видно, как над станцией поднимаются клубы черного дыма. «Сообщений о пострадавших нет, пожар уже взят под контроль»,— уточняет портал.

Комиссия по ядерной безопасности подтвердила, что радиационный фон в норме, а все энергоблоки работают в штатном режиме. Ситуация на АЭС стабилизирована, угрозы для населения нет.

АЭС «Мааньшань», третья атомная станция Тайваня, начала работу в 1984 году. Она оснащена двумя реакторами, каждый из которых способен вырабатывать около 15 тераватт-часов электроэнергии в год. За время эксплуатации на станции происходило несколько инцидентов. В 1985 году из-за поломки турбины произошло возгорание, которое привело к остановке реактора и почти годичному ремонту. В 2001 году на станции произошла авария, вызванная нестабильностью энергосети и проблемами с системами охлаждения. В последние годы на АЭС проводились модернизации, включая замену топливных стержней и улучшение систем аварийного энергоснабжения.