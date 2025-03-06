В Миассе суд рассмотрит дело об убийстве на стадионе

Следственный отдел по Миассу регионального управления Следственного комитета РФ завершил расследование уголовного дела 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве человека и покушении на еще одного во время массовой драки на стадионе. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России.

По версии следствия, вечером 14 мая 2024 года на стадионе «Юбилейный» в Миассе произошел конфликт между двумя компаниями. Один из участников драки достал ружье и выстрелил в оппонента. От раны он скончался на месте происшествия. Затем фигурант дважды выстрелил в брата погибшего, но промахнулся. Горожанин скрылся с места преступления, но через несколько дней его задержали сотрудники полиции и УФСБ.

Житель Миасса обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).