Во Владивостоке пройдет парад первоклассников, посвященный Дню победы

В столице Приморского края 4 мая состоится детский парад «Правнуки Победы», в котором примут участие первоклассники из всех муниципальных образований региона. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Елена Бронникова.

По ее словам, мероприятие будет организовано в формате настоящего масштабного парада. «Это будут (организованные парадные.—"Ъ") коробки из 30 детей, (которые будут распределены.—"Ъ") по родам войск, — настоящий парад, который будет принимать командующий — все по-взрослому, все серьезно»,— цитирует госпожу Бронникову ТАСС.

Она отметила, что в параде примут участие отцы первоклассников. «Будет показана связь поколений, мы планируем, что каждую парадную коробку возглавит папа одного из участников парада, это будет кадровый военный или участник СВО»,— сказала она.

Уточняется, что власти Приморья пригласили участвовать в детском параде школьников из КНР, КНДР, Белоруссии и Узбекистана. Аналогичные детские парады, посвященные Дню победы, Елена Бронникова призвала провести и в других городах Приморья.

Алексей Чернышев, Владивосток