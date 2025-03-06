WSJ: Трамп готовится упразднить Министерство образования

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о ликвидации Министерства образования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в ведомстве. По их словам, указ может быть подписан сегодня, 6 марта.

Согласно проекту документа, министру образования Линде Макмэхон поручено «предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию» ведомства. Также указывается, что при этом необходимо руководствоваться «максимальной целесообразностью и разрешенностью законом».

Инициатива разрабатывалась с момента вступления Дональда Трампа в должность президента в январе, отмечает газета. В феврале WSJ писала, что команда президента США обсуждает такую возможность в рамках сокращения федеральных ведомств.

После инаугурации господин Трамп объявил, что намерен провести масштабные реформы в правительстве США. Президент США учредил департамент эффективности правительства, который возглавил миллиардер Илон Маск.

Как команда Дональда Трампа сокращает госрасходы — в материале «Ъ».