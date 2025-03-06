Один человек погиб и двое пострадали при взрыве на заводе Toyota в Японии

В результате взрыва на заводе Chuo Spring в японском городе Тойота погиб один человек и двое получили ранения, сообщил представитель пожарный службы, передает Reuters. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность пылесборника внутри здания. Завод, расположенный в префектуре Айти, производит автозапчасти для концерна Toyota Motor.

В октябре 2023 года на вспомогательном предприятии Toyota в префектуре Айти также произошел взрыв. Пострадали два сотрудника. Представитель Chuo Spring сообщил агентству, что компании известно об аварии, но она все еще уточняет детали, в том числе, произошел ли взрыв в том же здании, что и в 2023 году.