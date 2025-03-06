Афера над Парижем

Главный пока что матч текущего сезона Лиги чемпионов, в котором сошлись, вероятно, две сильнейшие команды Европы — ПСЖ и «Ливерпуль» — закончился результатом, который можно назвать насмешкой над справедливостью. Английская команда, допустившая по своим воротам 27 ударов и сподобившаяся лишь на один голевой момент, выиграла со счетом 1:0. В других встречах среды «Бавария» дома разгромила «Байер» (3:0), «Барселона» в меньшинстве на выезде справилась с «Бенфикой» (1:0), «Интер» одержал гостевую победу над «Фейенордом». Ответные матчи 1/8 финала турнира пройдут на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Первый матч ПСЖ и «Ливерпуля», двух европейских топ-клубов, которые в этом сезоне играют, пожалуй, убедительнее остальных, оказался по-особенному драматичным. Вроде бы ни одно британское издание при описании этой победы «Ливерпуля» не обошлось без фразы «smash-and-grab». Такой оборот в английском языке используют при описании ограблений магазинов, когда налетчики разбивают стеклянную витрину и хватают все, что попадается под руку. О том, что жертвами примерно такого наглого грабежа стали в этот вечер футболисты ПСЖ, говорило все. Но больше всего — комментарии главных действующих лиц.

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон без лишней скромности заявил, что провел «лучший матч в жизни». Вингер Харви Элиотт, принесший команде победу единственным ударом в створ ворот парижан, в общем-то на статус героя и не претендовал. Свой гол он даже никак не прокомментировал, он просто улыбался и благодарил Алиссона. И благодарить было за что.

После четверти часа осторожного футбола ПСЖ будто нащупал все слабости оппонента. И моменты пошли один за другим. Вот Жуан Невеш открылся в центре штрафной, но пробил неопасно, ткнув мяч в газон. Вот угловой и дальний удар Витиньи в притирку со штангой. А вот, после другого углового, мяч, наконец, нашел путь в ворота английской команды. Хвича Кварацхелия получил мяч на углу штрафной и с левой ноги неотразимо пробил в дальний угол. Проверку VAR гол не прошел — судьи обнаружили мизерный офсайд.

А затем Брэдли Баркола вывалился один на один и, получив удар в спину от защитника Ибраима Конате, ушел из чужой штрафной ни с чем. Иной судья бы назначил пенальти в ворота «Ливерпуля», но Давиде Масса не назначил, и VAR был с ним солидарен. Игроков ПСЖ это, кажется, не особо смутило. Они продолжали избивать «Ливерпуль», находя свободные зоны и пользуясь ими.

Они нанесли 27 ударов, 10 — в створ. Но легального гола так и не забили — на пути мяча всякий раз вставал Алиссон, а когда и он был отыгран, за его спиной пластались четверо защитников.

«Ливерпуль» же нанес всего два удара. Один попал в статистику почти случайно (речь о попытке Луиса Диаса пробить головой после углового, которая улетела назад в район углового флажка). Зато второй приблизил команду к выходу в четвертьфинал. К 87-й минуте лидер чемпионата Англии производил жалкое впечатление. Все изменили длинный пас Алиссона, единоборство, выигранное появившимся со скамейки Дарвином Нуньесом, уже, казалось, приговоренным за свои иррациональные промахи, и его тонкий пас на Харви Эллиотта. 21-летний англичанин, вышедший на замену 47 секунд до этого розыгрыша, точно пробил низом и высосал из ПСЖ всю жизнь. Игроки парижан и после финального свистка бродили по полю с такими брезгливыми гримасами, которые в этом сезоне на их лицах появлялись уже неоднократно. Ведь точно так же они растратили игровой перевес в матчах против, например, мадридского «Атлетико» и ПСВ из Эйндховена.

Главный тренер победителей Арне Слот, конечно, преувеличивал, когда сравнивал этот матч с убийством «Манчестер Сити» в прошлое воскресенье. Он, конечно, лукавил, говоря, что «может упрекнуть своих игроков только в упущенных шансах развить контратаки». Как лукавил и капитан «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, утверждая, что соперник «создал не так уж много моментов». Но «Ливерпуль», в известной степени вопреки логике, добился победы 1:0 на Parc Des Princes и с этим счетом поедет на родной Anfield, где не проигрывал 18 матчей подряд, да еще и в каждом из этих матчей не уходил с поля без двух забитых мячей.

В те же минуты на мюнхенской Allianz Arena, стадионе где в мае пройдет финал Лиги чемпионов, «Бавария» праздновала победу над леверкузенским «Байером».

Победу удивительно легкую, учитывая то, насколько уязвимой казалась команда Венсана Компани в прошлом матче этих команд (0:0). Счет в первом тайме ударом головой без помех открыл Гарри Кейн. Еще до перерыва «Бавария» могла создавать запас, но Джамал Мусиала не смог замкнуть навес с углового и сотряс перекладину. Был шанс и у гостей, когда защитники Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ начудили у собственной штрафной и подарили выход 1 на 1 Джереми Фримпонгу, но голландец этим не воспользовался. А после перерыва у «Байера» все посыпалось из рук. Сначала чудовищную ошибку допустил вратарь Матей Коварж, которого Хаби Алонсо предпочел капитану Лукашу Градецкому. Чех выронил мяч, пытаясь прервать рутинный навес, и подарил Мусиале возможность закатить его в ворота с нескольких сантиметров. А полученная вскоре Норди Мукиеле красная карточка отказала «Байеру» даже в возможности минимизировать ущерб. Вскоре леверкузенцев настигла еще одна беда. Центральный защитник Эдмон Тапсоба через несколько минут после выхода на замену повалил на землю Кейна в своей вратарской и стал виновником пенальти. Англичанин подошел к точке сам и хладнокровно уложил мяч в верхний угол.

Параллельно на Estadio da Luz в Лиссабоне «Бенфика» принимала «Барселону». Полтора месяца назад там же она проиграла каталонцам 4:5, ведя по ходу матча со счетом 4:2. Вторая в сезоне встреча оппонентов началась с обмена атаками, а на исходе первой пятнадцатиминутки украинский вратарь португальского клуба Анатолий Трубин совершил удивительное тройное спасение. Преимущество «Бенфике» в середине первого тайма дал Вангелис Павлидис, автор хет-трика в январском матче против «Барселоны». Правда, преимущество не качественное, а только количественное. Его прорыв к штрафной площади противника вынудил Пау Кубарси совершить фол последней надежды и удалиться с поля. Но «Бенфика», которая вроде бы играла с перевесом, не выглядела смелой командой. Даже в большинстве она не смогла добиться результата. Гола стоила ошибка защитника Антониу Силвы во время розыгрыша на своей половине поля. Он отдал мяч Рафинье, а тот стелющимся дальним ударом забил единственный мяч.

В наиболее раннем и обладавшем наименее яркой афишей матче миланский «Интер» в Роттердаме разобрался с «Фейенордом» — 2:0. Голы на счету Маркюса Тюрама и Лаутаро Мартинеса. Петр Зелиньский, который отметился результативной передачей в эпизоде со вторым взятием ворот, мог делать счет крупным, но не реализовал пенальти. Это восьмой «сухой» матч для «Интера» в нынешней Лиге чемпионов. Единственный гол он пропустил от «Байера» в шестом туре «фазы лиги».

Ответные матчи 1/8 финала престижнейшего из еврокубков состоятся через неделю. Противостояния в этих парах завершатся во вторник. В среду пройдут встречи «Лилль»—«Боруссия» (первый матч — 1:1), «Арсенал»—ПСВ (7:1), «Астон Вилла»—«Брюгге» (3:1), «Атлетико»—«Реал» (1:2).

Роман Левищев