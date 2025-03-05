Один за все

Находящегося в СИЗО экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова привлекли к субсидиарной ответственности за долги ООО «Зеленая роща» (входит в ГК «Госстрой»). Компания возводила жилой комплекс «Московский», однако не завершила строительство и обанкротилась. С заявлением о привлечении к ответственности господина Бадикова, аффилированных с ним структур, бывших коллег и супруги на 400 млн руб. обратился конкурсный управляющий «Зеленой рощи» Ильдар Ахметьянов. Суд удовлетворил заявление частично, поэтому господин Ахметьянов намерен подать апелляционную жалобу. Представитель Кирилла Бадикова также не согласен с решением суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии по исковому заявлению арбитражного управляющего ООО «Зеленая роща» Ильдара Ахметьянова привлек к субсидиарной ответственности Кирилла Бадикова, владельца группы компаний «Госстрой», в которую входит «Зеленая роща» и ООО «Госстрой-менеджмент». В порядке субсидиарной ответственности конкурсный управляющий просил взыскать с них солидарно 400,3 млн руб., однако суд взял паузу в определении суммы до окончания расчетов с кредиторами.

Как следует из материалов дела, в 2015 году «Зеленая роща» начала строить жилой комплекс «Московский» в уфимском квартале, ограниченном улицами Айской, Бехтерева, Сун-Ят-Сена, Большой Московской. Квартиры должны были быть готовы к концу 2019 года, позже срок был перенесен на октябрь 2023 года.

С 2016 по 2018 год шло активное строительство, однако к концу июня 2019 года степень готовности ЖК составила всего 52%, а затем строительство и вовсе остановилось из-за финансовых сложностей. Достраивать комплекс должна была подмосковная группа компаний «Садовое кольцо», которая в 2019 году подписала с «Госстроем» соответствующее соглашение. Однако позднее «Садовое кольцо» расторгло договор, а права на достройку перешли федеральному Фонду развития территорий, который выплатил компенсации дольщикам «Московского». В марте 2022 года «Зеленая роща» была признана банкротом. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 400 млн руб.

По мнению Ильдара Ахметьянова, до банкротства компанию довели в числе прочих операции с векселями генподрядчика строительства ЖК ООО «Башнафтатранс». «Башнафтатранс» по договорам долевого участия должен был получить жилые и нежилые помещения в «Московском», но вместо «живых денег» рассчитался с «Зеленой рощей» векселями на общую сумму 170,6 млн руб. Кроме того, отмечал господин Ахметьянов, средства дольщиков направлялись не на строительство, а на расчеты с аффилированными лицами. Также, говорится в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности, контролирующие лица компании в конце июня 2019 года знали о ее плачевном состоянии, но не приняли мер для исправления положения.

В марте 2023 года в отношении Кирилла Бадикова, гендиректора «Башнафтатранса» Игоря Тюрина и финансового директора «Башнафтатранса» Павла Степанова было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. По мнению следствия, под видом строительства жилых комплексов (в том числе «Московского») обвиняемые заключили более 1,1 тыс. договоров долевого строительства с гражданами и юрлицами на общую сумму около 2,4 млрд руб., однако средствами распорядились по своему усмотрению. Дело рассматривается Октябрьским райсудом Уфы. Кирилл Бадиков находится в СИЗО, Павел Степанов и Игорь Тюрин — под подпиской о невыезде.

Уголовное дело стало одним из причин привлечения господина Бадикова к субсидиарной ответственности, следует из определения суда. В ходе расследования свидетели заявили, что именно он «контролировал строительство всех объектов, финансовая служба и бухгалтерия подчинялась Бадикову К. В.».

Кроме господина Бадикова и «Госстрой-менеджмента» Ильдар Ахметьянов просил привлечь к субсидиарной ответственности Татьяну Бадикову (супругу Кирилла Бадикова), а также господ Тюрина и Степанова.

Представители «Башнафтатранса» заявили, что никогда не являлись руководителями или участниками «Зеленой рощи», а Татьяна Бадикова указывала, что занималась лишь одобрением крупных сделок, способствующих строительству объекта. Суд принял их доводы и отказался привлекать их к ответственности.

Представитель Кирилла Бадикова адвокат Руслан Евсюков сообщил «Ъ-Уфа», что его доверитель не согласен с выводами суда. «Договор генерального подряда был заключен, „Садовое кольцо“ получило активы от „Госстроя“, в том числе от ООО „Зеленая роща“ на 118 млн руб. Но именно „Садовое кольцо“ отказалось от исполнения договора генерального подряда по надуманным основаниям»,— пояснил господин Евсюков.

Ильдар Ахметьянов сообщил «Ъ-Уфа», что будет добиваться в апелляционной инстанции привлечения к ответственности всех контролирующих лиц компании.

Партнер и руководитель практики «Банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков отметил, что главным доказательством, которое суд положил в основу решения о привлечении Кирилла Бадикова к субсидиарной ответственности, стали материалы уголовного дела и документы налоговой службы. «Такое автоматическое принятие позиции налоговых органов и правоохранителей может быть сомнительным, если учесть, что они еще не подвергались судебной проверке, ведь уголовное дело еще не разрешено по существу»,— полагает эксперт.

Идэль Гумеров