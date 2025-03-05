Нашел лед на камень

Проект по созданию ледовой трассы на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Московский эксперт Анна Малышева считает, что временные конструкции, из которых будет построена трасса, не навредят лестнице, являющейся объектом культурного наследия. Нижегородские градозащитники пытались остановить возведение спортсооружения, которое началось до того, как было получено заключение ГИКЭ. В середине марта на старт выйдут участники этапа Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках.

На Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде устроят спортивный аттракцион

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) выдала положительное заключение на проект по устройству трассы для скоростного спуска на коньках, которую строят на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», этап Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках планируется провести в Нижнем Новгороде в середине марта. Трасса пройдет непосредственно по Чкаловской лестнице, а также по дорожкам на склоне у Нижегородского кремля и выйдет на площадь перед памятником «Катер Герой» на берегу Волги. Длина трассы составит 270 м, перепад высот — 33 м. Заезд в Нижнем Новгороде должен стать одним из этапов Открытого кубка мира по скоростному спуску.

Чкаловская лестница является объектом культурного наследия регионального значения. Ее проектирование и строительство велись в 1943/49 годах в честь победы советских войск в Сталинградской битве. В 2019 году у лестницы обвалилась часть парапетов. После этого региональные власти перевели лестницу в областную собственность и начали ее реставрацию. Завершились работы в 2021 году, к 800-летию Нижнего Новгорода.

Идея проложить по лестнице ледовую трассу вызвала негативную реакцию со стороны нижегородских градозащитников. Заместитель директора областного АНО «Агентство по сохранению и развитию исторической среды» (АСИРИС) Анна Давыдова обратила внимание на то, что работы по обустройству ледовой трассы начались до того, как проект получил заключение историко-культурной экспертизы о том, что проводимые работы не навредят ОКН, и до того, как пройдет его общественное обсуждение.

Анна Давыдова направила обращение в областную прокуратуру с просьбой вмешаться в ситуацию и остановить строительство трассы. Также она просила прокуратуру дать оценку бездействию областного управления госохраны объектов культурного наследия, которое не остановило строительство, начатое до получения заключения ГИКЭ.

Областная прокуратура не стала рассматривать обращение и перенаправила его в прокуратуру Нижегородского района Нижнего Новгорода. Кроме того, отец Анны Давыдовой, лауреат премии Нижнего Новгорода и общероссийской премии «Хранители наследия» Алексей Давыдов опубликовал открытое обращение к губернатору Глебу Никитину с просьбой немедленно остановить возведение трассы. Также градозащитники назвали кощунством проведение спортивно-развлекательного шоу на монументальном сооружении, построенном в честь одной из побед в Великой Отечественной войне.

Пока градозащитники пытались остановить строительство, московский эксперт Анна Малышева по заказу нижегородского ООО «Велес НН» занималась проведением историко-культурной экспертизы. В итоговом официальном акте говорится, что экспертиза проводилась с 15 по 26 февраля. В это время строительство трассы уже велось.

В документе эксперт указала, что установка временных конструкций, из которых будет состоять ледовая трасса, в границах Чкаловской лестницы не запрещается, а предусмотренные проектом работы не противоречат требованиям обеспечения сохранности ОКН. Разовое мероприятие по скоростному спуску на коньках, по мнению госпожи Малышевой, не нарушает режим использования территории.

При этом эксперт указала на то, что на 300 кв. м лестницы выявлены повреждения декоративного отделочного слоя. Зафиксированы пять мест, где разрушены ступени. В 30 местах повреждены декоративные элементы. Также обнаружены другие повреждения, которые на окончательное решение эксперта не повлияли.

В областном минспорта утверждают, что подготовка к соревнованиям ведется «в строгом соответствии с регламентами». Переоборудование Чкаловской лестницы ради проведения соревнований не проводилось и не планируется. Для монтажа трассы разработана специальная конструкция, которая не предусматривает крепления к лестнице и является самонесущей. Проходящая по лестнице часть трассы установлена на деревянное основание, чтобы избежать точечных нагрузок на лестницу. Полной заливки лестницы льдом не планируется. На ступени будет уложена фанера, поверх которой установят айс-маты и наморозят лед. Примерно такой же ответ «Ъ-Приволжье» получил от Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках.

Также областные власти обещают провести повторную инспекцию на Чкаловской лестнице после проведения соревнований. Если будут выявлены отсутствовавшие ранее повреждения, организаторов турнира обяжут восстановить все в кратчайшие сроки.

В ответ на запрос «Ъ-Приволжье», в областном правительстве также сообщили, что предлагали организаторам соревнований другие места для их проведения, в том числе горнолыжные склоны. Эти локации не были согласованы из-за того, что углы уклона не соответствуют требованиям безопасности для проведения соревнований. Кроме того, в этих местах нет условий для комфортного размещения зрителей.

Мнение общественности при реализации проекта никто не учитывал. Общественное обсуждение, как и положено, организовали после получения положительного заключения ГИКЭ. Оно проходит в электронной форме до 11 марта. К этому времени трасса будет уже построена.

Андрей Репин