ГК «Самолет» разрешили приступить к строительству школы в Новогорелово

Группа компаний «Самолет» получила разрешение госстройнадзора Ленобласти приступить к началу строительства школы в поселке Новогорелово в рамках проекта жилого комплекса «Квартал Торики». Как сообщили в компании, всего здесь будет построено 187 тыс. кв. метров жилья и высотой 10-14 этажей.

Сейчас начаты работы по возведению первой очереди «Квартала Торики». В этом году компанией будут запущены работы по возведению второй очереди проекта. Всего предусмотрено семь очередей. По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект составит 28 млрд рублей.

Образовательное учреждение, строящееся в Новогорелово рассчитано на 525 учащихся. Школа будет введена в эксплуатацию в 2029 году.

Директор по девелопменту «Самолет Страна» Ольга Щилова сообщила, что за десять лет девелопер вложит в строительство жилья соцобъектов в Ленобласти 320 млрд рублей. Помимо жилья, планируется возвести 13 детских садов на 3385 мест и восемь школ на 8295 мест, которые будут переданы в собственность региона.

Андрей Кащавцев