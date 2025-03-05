Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%

Уровень инфляции в России в период с 25 февраля по 3 марта составил 0,15%, следует из оценки Росстата. Инфляция с начала месяца составила 0,6%, с начала года — 2,09%. По данным Минэкономразвития, инфляция на 3 марта составила 10,07% в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продовольственная инфляция за этот срок составила 0,21%. Выросли цены на картофель (+2,4%), капусту (+0,9%), лук (+0,3%). Также подорожала говядина (+0,4%), свинина (+0,1%) и баранина (+0,1%). Снизились цены на огурцы (–5,2%), мясо кур (–0,5%), яйца (–0,8%), рис (–0,1%), сахар (–0,1%), муку пшеничную (–0,2%) и масло подсолнечное (–0,1%).

В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен за период составили 0,09%. В частности, подорожал бензин (+0,2%) и дизельное топливо (+0,1%). При этом подешевели электроприборы (–0,3%), новые импортные легковые автомобили (–0,1%). На отечественные легковые автомобили цены не изменились.

Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию на уровне 7–8% по итогам 2025 года. В октябре 2024 года Минэкономразвития оценивало этот показатель на уровне 4,5%. ЦБ рассчитывает, что инфляция вернется к цели 4% в 2026 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «От инфляции уже многого не ждут».