Пашинян заявил о пытках над арестованными в Баку армянами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у властей есть информация о применении «запрещенных средств» и пыток к армянам, которые обвиняются в уголовных преступлениях в Баку. По его словам, Ереван продолжает дипломатические усилия для решения этого вопроса. В частности, для освобождения сограждан Армения добивается подписания мирного договора с Азербайджаном, подчеркнул премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время правительственного часа в парламенте Никола Пашиняна спросили, что помимо публичных заявлений делают власти для освобождения армянских граждан и прекращения судебного процесса над ними в Баку. «Мы уже давали четкую оценку, и я говорил в контексте происходящих в Баку судебных процессов, что мы имеем информацию, и это сейчас уже очевидно, что используются запрещенные средства и пытки. МИД Армении выступил с четкой оценкой, и мы продолжим наши усилия для решения этой проблемы»,— сказал армянский премьер.

17 января в Баку начался судебный процесс над 15 армянами (подавляющее число из них — бывшие чиновники Нагорного Карабаха), задержанными азербайджанскими правоохранительными органами при попытке выехать из непризнанной НКР в Армению в сентябре 2023 года. Отдельно рассматривается дело Рубена Варданяна — в прошлом российского бизнесмена, отказавшегося от гражданства РФ и четыре месяца возглавлявшего правительство республики.

Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против судебного разбирательства в Азербайджане и «грубейших нарушений» норм международного и азербайджанского права. Его международный адвокат Джаред Генсер 26 февраля рассказал, что господин Варданян «похудел на шесть кг», «у него зашкаливает пульс и держится высокое артериальное давление». Защита просила допустить в СИЗО врача из международной команды, а также призывала Никола Пашиняна и мировых лидеров «осудить незаконный судебный процесс».

Подробнее — в материале «Ъ» «Азербайджан уполномочен осудить».

Лусине Баласян