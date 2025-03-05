В Мар-а-Лаго принимают дорогих гостей

СМИ узнали о возможности поужинать с Дональдом Трампом за $5 млн. Издание Wired утверждает, что такие суммы американская бизнес-элита сейчас выкладывает за тет-а-тет с главой Белого дома в резиденции Мар-а-Лаго. Источник, знакомый с ходом встреч, заверяет, что последний ужин при свечах состоялся в субботу, 1 марта. Участие стоило $1 млн с человека. Заявки принимались в порядке живой очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Win McNamee / Pool / Reuters Фото: Win McNamee / Pool / Reuters

Организаторы из корпорации Make America Great Again анонсировали трапезу «со специальным гостем». В приглашениях уточнялось, что президент выступит с докладом, но не будет просить о пожертвованиях. Оговорка неудивительна, ведь внешне такие встречи имеют все признаки политического фандрайзинга, пояснила специалист по бизнес-этикету Анна Фокина. При этом, по ее мнению, гости рискуют остаться разочарованными такими тратами: «Если бы можно было гарантировать покупку личного времени государственного служащего, в данном случае президента, это была бы чистая коррупция. Грань здесь очень тонка, и крупные политические деятели очень ее чувствуют. Никаких гарантий никто публично не дает, естественно, никогда на бумаге это никто не формулирует.

Понятно, что есть определенные ожидания, но это не буквально юридическая сделка. В целом это обычное явление для американской политической культуры — низкая дистанция с властью.

Государственные служащие, люди, облеченные какой-то властью, полномочиями, ресурсами, возможностью влиять, не воспринимаются как что-то сакральное, недоступное, до чего невозможно дотянуться без каких-либо сложных ритуалов и рекомендаций. То есть это вполне обычные менеджеры, просто они администрируют не какие-то бизнес-, а государственные процессы».

Axios также называет необычным фандрайзинг с участием действующего президента. Комитеты, собирающие средства для политиков, как правило, просят значительно меньше $1 млн за вход на обычные благотворительные ужины. Тем не менее приглашения на встречи с Трампом разлетаются в деловых кругах как горячие пирожки, пишет Wired. Среди гостей, например, была замечена одна из богатейших женщин мира Мириам Адельсон: ее покойный муж создал международную империю казино и симпатизировал республиканцам. Сама вдова пожертвовала на предвыборную кампанию Трампа $132 млн. Глава Белого дома явно пытается наладить отношения с крупным бизнесом, пострадавшим пока страной руководили демократы, считает политтехнолог Павел Дубравский:

Моя гипотеза, что исполнительный указ об отмене преследования за коррупцию за рубежом для американского бизнеса частично связан именно с такими обедами и ужинами.

Потому что игроки на территории США соблюдают все законы и правила. При этом у нас есть государства, где коррупция чуть ли не легализована, и там у американских компаний большие проблемы. Я думаю, что это как раз пример одного из тех решений, которое могло быть пролоббировано. При этом в последние десять лет крупный бизнес не во всех сферах поддерживал Трампа и Республиканскую партию. 2008 год, мировой кризис, к 2011-2012-му американские избиратели поняли, что никто за него, кроме пяти банков, не ответил. И что делают Демократическая партия и Уолл-стрит? Они вместе договариваются: давайте политики будут про социальную повестку говорить, а мы взамен как бы сделаем так, чтобы общественное недовольство выливалось не на вас, а на тех людей, которые якобы ответственны за эту несправедливость, условно, на республиканцев. Так продолжалось до 2024 года, и вот в 2024-м Трамп побеждает на выборах, и повестка очень сильно меняется. Сегодня Республиканская партия снова становится партией крупного бизнеса».

В общей сложности в президентскую кампанию 2024 года было пожертвовано $20 млрд, это рекорд для США, сообщал телеканал CBS. Среди главных мегаспонсоров Дональда Трамп были Илон Маск, который выделил республиканцу $130 млн, а также основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин, выписавший чек на $100 млн.

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Елизавета Скобцова