Колокольцев уволил начальников отделов, которые не давали сотрудникам отпуска

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил руководителей отделов, которые в течение года не отправляли своих подчиненных в отпуск. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости Владимир Колокольцев

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска»,— сказал господин Колокольцев (цитата по ТАСС). Он заявил, что это неминуемо приводило к напряженности в коллективах. Также он потребовал от начальников бережно и внимательно относиться к своим подчиненным.

На заседании господин Колокольцев также пожаловался на отток кадров в министерстве. Он сказал, что общее количество свободных вакансий в органах МВД превышает 172 тыс., а также заявил, что в прошлом году уволилась половина опытных участковых, у которых стаж работы превышает десять лет. Президент России Владимир Путин, который участвовал в коллегии, призвал разобраться в проблеме и предложил укрепить социальные гарантии полицейских.