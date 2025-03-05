Колокольцев: половина опытных участковых уволилась в прошлом году

Каждый второй участковый полиции с выслугой от 10 лет уволился из МВД в прошлом году. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства. Он добавил, что общее количество свободных вакансий в органах министерства превышает 172 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Колокольцев

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Колокольцев

Фото: пресс-служба президента РФ

«В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточных нарядов сократилось на четверть. Практически полностью обновился состав участковых уполномоченных за шесть лет. Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10 лет и более»,— сказал господин Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД (цитата по ТАСС).

Он связал отток кадров со спецификой работы. «Поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводит к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров. Но даже при сложной кадровой ситуации позиция должна оставаться неизменной»,— сказал господин Колокольцев. Он заявил, что снижение подбора кандидатов на службу в МВД неприемлемо.

Президент России Владимир Путин, который участвовал в коллегии, подтвердил, что некомплект личного состава в полиции растет. Он призвал правительство России вместе с МВД подготовить конкретные решения по этой проблеме. В частности, предложил укрепить социальные гарантии полицейских — повысить зарплаты, а также решить вопросы жилищного характера сотрудников МВД.