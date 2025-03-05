В конце мая между Белгородом и Имеретинским курортом запустят сезонный поезд

Сезонный поезд №548В Белгород — Имеретинский курорт начнет курсировать с 28 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Белгородской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Состав будет отправляться со станции Белгород через день до конца сентября. Время следования в одну сторону составит 39 часов 21 минуту.

С 1 июня на побережье Черного моря запустят еще один сезонный маршрут — поезд №210В Белгород — Анапа. Состав также будет отправляться через день, но до конца августа. Путь до Анапы займет 31 час 5 минут.

Параллельно с этим с 1 мая планируется запуск электропоезда между Сириусом и Сухумом. РЖД совместно с Абхазской железной дорогой разрабатывают график движения, удобный как для туристов, так и для местных жителей. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Стоимость билета составит 380 руб. Тестовый рейс прибыл в Абхазию 27 февраля.

Мария Удовик