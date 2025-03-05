Мишустин: в России выращивают 400 млн цветов в год

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки российских цветоводов. Он заявил, что программа льготного кредитования строительства теплиц будет продлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Давайте подумаем серьезно и попробуем принять решение, тем более в преддверии 8 Марта. Мы обязательно попробуем продлить эту программу, думаю, решение найдем»,— сказал господин Мишустин на встрече с работниками тепличного комплекса «Подосинки», расположенного в Дмитрове Московской области.

Михаил Мишустин привел статистику: в год в России «потребляется» 1,8 млрд роз. При этом в России за год выращивается около 400 млн цветов. Эта программа, считает господин Мишустин, способствовала появлению новых цветоводств.

«Интерфакс» пишет, что программа льготного кредитования действовала с 2021 года. Она прекратилась в 2024 году.

В декабре прошлого года правительство продлило до конца 2025 года повышенную пошлину на цветы из недружественных стран. Она составляет 20% на срезанные цветы и бутоны (но не менее €1,3 за 1 кг). До этого размер пошлины составлял 5% (но не менее €0,3 за 1 кг).

Подробнее — в материале «Ъ» «Тюльпаны распустили цены».