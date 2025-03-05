Минфин и ЦБ обсуждают запуск торгов цифровой валютой

Центробанк (ЦБ) и Минфин обсуждают запуск торгов цифровой валютой в России в рамках экспериментального правового режима. Принять участие в них смогут особо квалифицированные инвесторы. Критерии отнесения к этой категории прорабатываются, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

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По его словам, пока идея находится «в такой зачаточной стадии» и требует «гораздо более скрупулезной работы». Господин Яковлев уточнил, что категория «суперквалифицированных» инвесторов больше рассчитана на профучастников и физлиц, но для них введут высокую планку по тем критериям, которые определяют квалификацию. Сейчас имущественный ценз для квалифицированных инвесторов — 12 млн руб., с 2026 года — 24 млн руб.

«Экспериментальный правовой режим, суперквалифицированные инвесторы и закрытие всех рисков — вот если все эти три фактора сложатся, тогда, возможно, появится какое-то предложение и мы с ним выйдем на площадку правительства»,— рассказал глава департамента Минфина (цитата по «Интерфаксу»).

В июле 2024 года Госдума приняла закон об эксперименте по созданию в России площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Также предлагалось разрешить биржевые торги виртуальными валютами. Юристы полагали, что доступ к ним получат только юрлица и ИП.

О регулировке деятельности криптоинвесторов в РФ — в материале «Ъ FM» «Трансакциям добавляют прозрачности».