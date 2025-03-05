В Новороссийске разрешили ввоз клубники из Египта и Турции

Первые партии клубники из Египта и Турции прошли фитосанитарный контроль в порту Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По информации ведомства, с начала 2025 года через морские порты «Новороссийск» и «Туапсе» поступило 15 партий свежей клубники из Египта и Турции. Общий объем партий ягоды составил 287,5 т.

Сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль продукции. Нарушений выявлено не было. Подкарантинная продукция разрешена к ввозу на территорию России.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в морском порту города-героя было запрещено к ввозу более 42 т зараженных апельсинов. Во время проверки цитрусовых был выявлен карантинный объект — средиземноморская плодовая муха.

Алена Воробьева