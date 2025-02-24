В порту Новороссийска запретили к ввозу более 42 тонн зараженных апельсинов

В партии свежих апельсинов в порту Новороссийска обнаружили средиземноморскую плодовую муху. На 42 т фруктов из Египта наложили запрет, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Специалисты управления проводили карантинный фитосанитарный контроль в морском порту «Новороссийск» 15 февраля 2025 года. В партии апельсинов объемом 42,76 т, прибывшей из Египта, был выявлен карантинный объект – средиземноморская плодовая муха.

Результаты проверки были подтверждены заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Партия зараженных апельсинов была запрещена к ввозу, также выдано предписание на фумигацию.

Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata) — это один из самых опасных вредителей, способный нанести значительный ущерб сельскому хозяйству. Этот вид мухи способен питаться более чем 200 видами растений, однако наибольшую угрозу он представляет именно для цитрусовых.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что порт города-героя вновь попал под санкции Евросоюза. Евросоюз запретил операции с крупнейшими российскими экспортерами, включая порты, шлюзы и аэропорты.

Алена Воробьева