У самарского губернатора появился общественный помощник по развитию БПЛА

Общественным помощником по развитию беспилотных авиационных систем при губернаторе Самарской области назначен Юрий Козаренко. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «Транспорт будущего» – учредитель НПЦ «Самара» Юрий Козаренко (справа) во время визита президента РФ Владимира Путина в ПФО.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «Транспорт будущего» – учредитель НПЦ «Самара» Юрий Козаренко (справа) во время визита президента РФ Владимира Путина в ПФО.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Юрий Владимирович Козаренко вместе с нами будет активно заниматься формированием региональной программы по БАС, чтобы вывести Самарскую область в лидеры отрасли»,— говорится в сообщении.

Перед этим губернатор Самарской области неоднократно заявлял о намерении превратить регион в передовой центр развития беспилотных авиасистем. Для этого будет создан соответствующий проект на уровне области.

Вячеслав Федорищев утверждает, что к 2029 году регион должен «стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране». Для этого подготовят кадры.

Георгий Портнов