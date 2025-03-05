Нижегородское министерство промышленности в канун 8 марта организовало оперативный штаб, в который включили представителей полиции и районных администраций. Штаб должен выявлять и пресекать факты несанкционированной торговли цветами. По словам исполнительного директора нижегородского регионального отделения «Опоры России» Татьяны Железновой, предприниматели каждый год жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны лиц, желающих быстро заработать во время женского праздника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Железнова

Фото: «Опора России» Татьяна Железнова

Фото: «Опора России»

— Предприниматели из цветочного бизнеса каждый год сталкиваются с «предприимчивыми» людьми, которые хотят быстро заработать — закупают партии цветов специально под какой-то праздник и незаконно торгуют ими с машин или быстросборных палаток в неотведенных для этого местах. Нередко доходит до того, что машины ставят специально рядом с цветочными магазинами, куда уже привыкли ходить жители. Кто-то даже приезжает торговать из других регионов.

Конечно, это ненормальная ситуация и нарушение закона, которое наносит колоссальный урон предпринимателям, работающим «в белую», ведь цветы — это скоропортящийся товар.

Мы обращаемся в нижегородский минпром с просьбой помочь в организации системной работы по защите предпринимателей почти каждый год. Например, в 2023 году по итогам работы оперативного штаба при участии полиции было составлено около 120 протоколов по несанкционированной торговле.

В 2024 году мы постарались обойтись своими силами, но это оказалось менее эффективно. Сейчас хотим привлечь внимание к проблеме. В том числе — предпринимателей из других отраслей, которые понимают, насколько сложно и ответственно вести свое дело.